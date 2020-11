Korona pokosila i Dinamova protivnika: U Wolfsbergeru osmorica pozitivna na virus

Austrijski klub je objavio na službenim stranicama kako ima osmoricu zaraženih u svojim redovima. Zbog zaštite osobnih podataka nisu objavili imena, a radi se o igračima i članovima stručnog stožera...

<p><strong>Dinamovci </strong>u jako lošem raspoloženju dočekuju austrijski <strong>Wolfsberger</strong> u 3. kolu Europske lige. Razlog nisu osvojena dva boda u prethodna dva kola, već korona virus.</p><p>Trener Zoran Mamić i jedan igrač Dinama su u utorak bili pozitivni na testiranju, a danas su dinamovce dočekale još gore vijesti. Još četvorica nogometaša imala su pozitivan test i to znači da nitko od njih neće konkurirati za susret protiv Austrijanaca. </p><p>Ukupno su devetorica igrača s liste za Uefine utakmice dan uoči 3. kola <strong>Europske lige </strong>pozitivna na korona virus, a ima i još pozitivnih članova stručnog stožera. </p><p>Dinamo je za svaki slučaj na B listu u utorak prijavio nekoliko igrača iz omladinskog pogona. Julardžija, Krizmanić, Jurišić, Jelenić su se našli na tom popisu, a momčad će s klupe voditi Alen Peternac. No nije samo 'modre' pokosila korona.</p><p>Wolfsberger nakon dva kola drži prvo mjesto u skupini s četiri boda, u prošlom kolu je razbio Feyenoord, ali Austrijanci u Zagreb dolaze u krnjem sastavu zbog epidemije. Klub je objavio na službenim stranicama kako ima<a href="https://www.rzpelletswac.at/2020/11/04/positive-testergebnisse/" target="_blank"> osmoricu zaraženih</a> u svojim redovima. Zbog zaštite osobnih podataka nisu objavili imena, a radi se o igračima i članovima stručnog stožera.</p><p>Korona se tako pojavila u oba kluba i pitanje je što ovo znači na samo održavanje utakmice. Hoće li se Uefa odlučiti na odgodu ili će se momčadi ipak sučeliti na Maksimiru, još se ne zna. </p><p>- Drago mi je što je moja momčad zaslužila poštovanje nakon dva odigrana kola, no ništa ne mijenja na činjenici da je Dinamo favorit. Ne smijemo načiniti grešku i prerano početi raditi računice. Kada je obavljen ždrijeb, svi smo mi definitivno mislili da nećemo imati neku ulogu u skupini - rekao je trener austrijske momčadi Ferdinand Feldhofer.</p><p>Wolfsberger je ostavio jako dobar dojam u prva dva kola agresivnim i atraktivnim stilom igre, no i oni će susret protiv hrvatskog prvaka dočekati u oslabljenom sastavu. A sada, radi li se o najboljim igračima, saznat ćemo sutra od 21 sat.</p>