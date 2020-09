Igra\u010di su dobili slobodno nakon poraza od Bayerna (1-0) od 23. kolovoza, a dio njih oti\u0161ao je na odmor izvan Francuske. Neymar se tako na dru\u0161tvenim mre\u017eama pohvalio objavama sa \u0161panjolske\u00a0Ibize, gdje o\u010dito nije po\u0161tovao epidemiolo\u0161ke mjere.

Ostatak mom\u010dadi PSG-a imat \u0107e poja\u010dana testiranja idu\u0107ih dana kako se zaraza ne bi pro\u0161irila dalje na mom\u010dad.

Vijest o pozitivnim nalazima me\u0111u igra\u010dima nije novost u Ligue 1, ranije su o njima izvijestili Lyon, Marseille, Rennes, Nantes i Montpellier. Marseille, klub hrvatskog reprezentativca\u00a0Duje \u0106aleta-Cara, trebao je otvoriti prvenstvo utakmicom protiv Saint-\u00c9tiennea 21. kolovoza, no ta je utakmica odgo\u0111ena.

PSG-u su odgo\u0111ene prve dvije utakmice, a\u00a0Lens\u00a0bi mu trebao biti prvi protivnik nakon reprezentativne stanke, 10. rujna. Neymar, Di Mar\u00eda, Paredes, Icardi, Marquinhos i Icardi vjerojatno \u0107e propustiti taj ogled, ali i derbi protiv\u00a0Marseillea\u00a0ve\u0107 13. rujna.

No obzirom na broj zara\u017eenih, pitanje je ho\u0107e li se taj susret uop\u0107e odigrati. No ako i do njega do\u0111e, jasno je kako \u0107e Marseille imati veliku priliku za pobjedu protiv mrskih rivala...