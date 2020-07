Korona u F1: Dvije osobe su pozitivne na korona virus...

<p>Formula 1 je u petak objavila da su detektirana dva pozitivna testa na Covid-19, ali da se radi o osobama koje nisu bile na drugoj utrci nove sezone, koja je vožena 12. srpnja u austrijskom<strong> Spielbergu</strong>. </p><p>U priopćenju se navodi da su od 10. do 16. srpnja obavljena 4992 testa te da su dva bila pozitivna.</p><p>- Zaraženi ljudi su maknuti iz operativnog dijela i izolirani su. Svi bliski kontakti su pronađeni i izolirani - objavili su iz F1 na Twitteru.</p><p>Imena i detalji vezani za zaražene osobe nisu objavljeni. U petak su na stazi Hungaroring u Budimpešti započeli treninzi za Veliku nagradu Mađarske, na kojima su najbrža vremena ostvarili Lewis Hamilton (Mercedes) i Sebastian Vettel (Ferrari).</p><p>Pozitivan test na koronavirus u momčadi McLarena uoči Velike nagrade Australije u ožujku, doveo je do otkazivanja te utrke i četveromjesečnog zastoja. Sezona je otvorena tek 5. srpnja Velikom nagradom Austrije, a do sada su odvožene dvije od do sada potvrđenih deset utrka Svjetskog prvenstva.</p><p>Kako bi se spriječilo širenje zaraze na utrkama nema gledatelja, a broj osoba koje mogu biti uz stazu i u boksovima je limitiran. Na snazi su i stroge higijenske i epidemiološke mjere.</p>