Korona virus u WWE-u: Još se nisu odlučili na prekid borbi...

Više od mjesec dana traje stanka u svjetskom sportu, pa tako i na američkom tlu. NHL, MLB i NBA miruju više od mjesec dama, a korona virus zaustavio je i priredbu UFC-a koja se trebala održati sljedećeg vikenda. No jedna organizacija i dalje ne staje, unatoč tome što je jedan njihov zaposlenik zaražen korona virusom.

Riječ je o WWE-u, popularno zvanim kečerima.

- Vjerujemo da je jako malen rizik da će se zaraziti osoblje WWE-a. Zaposlenik nije imao kontakta ni s kim iz WWE-a, njegovo stanje ide nabolje i ostvario je potpuni oporavak - poručili su iz organizacije.

Riječ je o muškarcu koji bi se u mogućnosti mogao boriti, ali zasad nije u rosteru WWE-a. Bio je u kontaktu s dvije osobe iz zdravstvene službe, no one su bile negativne na testu pa je mala vjerojatnost da je zarazio ostale natjecatelje. On je također odmah poslije snimanja otišao na večeru s prijateljima, a kada je saznao da je pozitivan, povukao se u kućnu karantenu.

- Vjerujemo da je sada važnije nego ikad pružiti ljudima neku vrstu zabave (čitajte - zarada) u ovim teškim vremenima. Borbe snimamo u zatvorenim prostorijama, a sudjeluje samo neophodno osoblje slijedeći odgovarajuće smjernice, dok poduzimamo dodatne mjere opreza kako bismo osigurali zdravlje i dobrobit naših izvođača i osoblja - poručili su iz WWE-a.

Obzirom da na američkim televizijama sportova nema, WWE-u je ovo prilika da se dodatno pogura među američkim pučanstvom. A kada ljudi nemaju za gledati ono što ih zanima, pogledat će bilo što što se emitira. A u organizaciji su igrali na tu kartu.

U SAD-u je zaraženo više od 500.000 ljudi, ali oni još ne žele prekinuti sa snimanjem priredbi. Ali paze na sve. Svakodnevno mjere temperaturu svojim zaposlenicima, a savjetuju im i distanciranje od dva metra.

Ipak, jedan borac odlučio se povući iz daljnjih snimanja. Riječ je o Romanu Reignsu koji je prebolio leukemiju, a zbog predostrožnosti je odlučio zasad prekinuti svoje sudjelovanje u WWE-u.

