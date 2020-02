Korona virus zatvara stadione: Inter će izgubiti milijune eura!

Zbog korona virusa Serie A gubi novac, raspored doživljava tektonske poremećaje, a efekti se prelijevaju i na europske nastupe talijanskih klubova. Dosad su odgođene četiri utakmice talijanskog prvenstva, a pet će ih se odigrati bez gledatelja.

Zabrana održavanja javnih događaja na sjeveru Italije zbog straha od širenja virusa COVID-2019 u prošlom je kolu Serie A odgodila četiri utakmice: Inter - Sampdoria, Torino - Parma, Verona - Cagliari i Atalanta - Sassuolo.

Već je poznato kako će se u sljedećem, 26. kolu, iza zatvorenih vrata i bez gledatelja za vikend igrati pet susreta: Udinese - Fiorentina (subota), Milan - Genoa, Parma - SPAL, Sassuolo - Brescia i 'derby d'Italia': Juventus - Inter.

Foto: Reuters/PIXSELL

U ponedjeljak 26. kolo zatvaraju Sampdoria i Jurićeva Verona, a konačna odluka o tome hoće li se i na 'Marassiju' igrati bez gledatelja još nije donesena jer se zabrana o održavanju javnih događaja na sjeveru Italije (zasad) odnosi na razdoblje do nedjelje 1. ožujka.

Hoće li biti još odgoda i utakmica pred praznim tribinama tek ćemo vidjeti pa je nejasno i na koji će način tj. u kolikoj mjeri COVID-2019 utjecati na regularnost Serie A u kojoj se ove sezone za 'scudetto' bore Juventus, Lazio i Inter.

Inače, Inter u četvrtak od 21 sat na Giuseppe Meazzi igra uzvrat šesnaestine finale Europske lige sa bugarskim Ludogorecom, a "nerazzurri" su u ponedjeljak u javnost dali ovo priopćenje:

"U skladu sa zahtjevima nadležnih zdravstvenih institucija regije Lombardija i grada Milana te u dogovoru sa Uefom utakmice Inter - Ludogorec bit će odigrana iza zatvorenih vrata stadiona San Siro."

Foto: Reuters/PIXSELL

Inter je u prvoj utakmici u Bugarskoj pobijedio 2-0 golovima Christiana Eriksena i Romelua Lukakua, a trener Conte je našem Marcelu Brozoviću tada priuštio rijetku utakmicu prijeko potrebnog odmora.

📢 | OFFICIAL STATEMENT#InterLudogorets will be played behind closed doors on Thursday 27 February at San Siro



Full statement 👉 https://t.co/vm5DOju5Z2 #FCIM