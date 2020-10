Košarkaš iz ABA lige pao na doping testu: Još ne mogu vjerovati da se to dogodilo

Taj momak je odrastao u Baru, s nama, prirastao nam je svima srcu, ali neću se baviti time. Klub nema nikakve veze s ovim, rekao je trener Mornara Mihailo Pavićević...

<p>Košarkaši<strong> Mornara iz Bara </strong>su nakon velikih ulaganja u momčad napokon ispunili želju svojeg vlasnika i osigurali nastup u Eurocupu. Zanimljiva momčad predvođena bivšim igračem Cedevite Jacobom Pullenom je prije dva dana pobijedila Budućnost pa je nakon pet kola stigla do sjajnog omjera od tri pobjede i dva poraza.</p><p>No dočekala ih je i loša vijest. Košarkaš Mornara<strong> Vukota Pavić</strong> (27) je još u rujnu, nakon utakmice protiv Ulma, završio na doping testiranju, a baš nakon susreta protiv Budućnosti klub je dobio obavijest da je Pavić bio pozitivan. Klub ga je odmah suspendirao, a poručuju da nemaju apsolutno nikakve veze s ovim slučajem.</p><p>- Taj momak je odrastao u Baru, s nama, prirastao nam je svima srcu, ali neću se baviti time. Klub je izašao s priopćenjem, a ja kao šef stručnog stožera stojim iza toga da Mornar s ovime apsolutno nema nikakve veze. Sve što dogodilo ljetos u pauzi, kada je Pavić radio privatno s jednim kondicijskim trenerom, to je na nadležnim organima da ispitaju. Još ne mogu vjerovati da se to dogodilo, da je to točno. Kao klub smo napravili sve što smo mogli, igrača smo suspendirali i udaljili, kako nalažu pravila - rekao je Mihailo Pavićević, trener i brat predsjednika Mornara Đorđija.</p><p>Vukota igra na poziciji krila, a u Mornaru je i započeo košarkašku karijeru. Igrao je još za Zrinjski, Lovćen, Sutjesku, ali sada će neko vrijeme izbivati iz košarke jer je pokušao prevariti sustav. I dalje se ne zna što je koristio i kada, a igrač i dalje šuti o svemu.</p><p>Grupacija, na čelu koje je Đorđije Pavićević, je u Mornar ušla prije nekoliko godina i u klub uložila ogromnu svotu novca. Željeli su skinuti Budućnost s vrha crnogorske košarke, a to im je uspjelo 2018. godine kada su u finalu pobijedili upravo momčad iz Podgorice. </p><p>Ove sezone dodatno su podebljali proračun pa doveli Kennetha Bernarda Gabriela, bivšeg košarkaša Panathinaikosa, i priključili ga sjajnom Jacobu Pullenu te Isiahu Whiteheadu, bivšem NBA igraču. A prije nekoliko mjeseci su crnogorski mediji u eter pustili priču kako je Pavićevićeva grupacija zainteresirana za kupnju Cibone, no ubrzo je sve otišlo u zaborav.</p><p>Sjajno im ide u Eurocupu, a dominantni su i u ABA ligi. Cibonu su zamrznuli na -41, lako se obračunali sa Zadrom, a onda se zabili u Crvenu zvezdu koja je i dalje nekoliko rangova iznad njih.</p><p> </p>