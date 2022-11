Košarkaši pred utakmicom koja će odrediti budućnost Hrvatske

Uz male poteškoće na početku, hrvatski košarkaši rutinski su pobijedili Austriju (100-75) i tako došli do treće pobjede u pretkvalfikacijama za EuroBasket. Aco Petrović je tako pobjedom debitirao u četvrtom mandatu na klupi reprezentacije. Preuzeo je Hrvatsku nakon debakla na EuroBasketu kada to nitko nije htio.

Kruno Simon se umirovio, činilo se tada da je i Bojan Bogdanović odigrao posljednji turnir u reprezentativnom dresu, no i dalje postoji nada da ga još jednom vidimo u kockicama. Imamo priliku osigurati Babi dostojan oproštaj od reprezentacije, a za takvo nešto morat ćemo se plasirati na Olimpijske igre u Pariz. Obzirom da nas neće biti na Svjetskom prvenstvu, kako je to moguće?

Hrvatska je blizu prvog mjesta u skupini i plasmana u ždrijeb kvalifikacija za EP 2026. koje počinju za godinu dana, a od toga nas dijeli pobjeda protiv Poljske. Riječ je o reprezentaciji koju trenira hrvatski trener Igor Miličić i prije dva mjeseca bili su najveći hit EuroBasketa. Srušili su Sloveniju pa dogurali do četvrtog mjesta. Težak zadatak čeka nas u nedjelju u Draženovu domu.

Pobjedom ćemo osigurati plasman u kvalifikacije za EuroBasket, no još važnije, to će nas lansirati u pretkvalifikacije za Olimpijske igre. Što je to uopće? Pa idemo ispočetka.

Sedam reprezentacija plasirat će se u Pariz 2024. na temelju rezultata na Svjetskom prvenstvu, a ostalih pet će se za olimpijsku vizu boriti u kvalifikacijama. Na ljestvici smo pali toliko da ni nemamo više zagarantirano mjesto u kvalifikacijama za OI pa ćemo igrati pretkvalifikacije. Nastupit će 40 reprezentacija koje će biti podijeljene na pet kontinenata. Od toga će se nadmetati 28 njih koje su igrale drugi krug kvalifikacija za SP te 12 najboljih reprezentacija koje su ispale još u prvom krugu.

I tu dolazimo do važnosti pobjede protiv Poljske. Obzirom kako je naš put do MundoBasketa završio u prvom krugu, nemamo garantirano mjesto u pretkvalifikacijama pa ćemo morati pobijediti Poljake kako bismo upali među 12 najbolje rangiranih reprezentacija. Time ćemo se plasirati u kvalifikacije za EuroBasket, ali i pretkvalifikacije za OI. A tamo nas tek čeka teška bitka. U Europi će nastupiti 16 reprezentacija i samo jedna će u kvalifikacije. Ukratko, Pariz je veoma daleko, ali vidi se. Barem u magli.

A što ako izgubimo od Poljske i završimo na drugom mjestu u skupini? U tome slučaju pretkvalifikacije za OI sigurno nećemo vidjeti, što bi značilo kako je Babo odigrao svoje, a za kvalifikacije za EP borit ćemo se kroz treći krug. Od 12 reprezentacije, samo njih četiri idu dalje.

Dugačak put je pred nama, ali obzirom na to gdje nam je košarka danas, pozitivno je što smo uopće dobili priliku ići u Pariz. Pa makar ta nada bila na klimavim nogama.

