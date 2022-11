Košarkašica otvorila stranicu za odrasle, oduševili je muškarci: Žena je ženi najveći neprijatelj

Bivša srpska košarkica Milica Dabović (40) svojevremeno je bila velika zvijezda na parketu, karijeru je završila prošle godine da bi se upustila u nove izazove.

Nekoć vrhunska košarkašica, europska prvakinja i olimpijska brončana, otvorila je profil na stranici za odrasle gdje će objavljivati golišave fotografije za što će njezini obožavatelji morati izdvojijti 15 dolara mjesečno.

Dabović se oglasila na društvenim mrežama rekavši da je oduševljena reakcijama te da uživa u društvu muškaraca.

- Muškarci, većina, oduševili ste me! Tko razumije, shvatit će. Tek sada shvaćam koliko je žena ženi najveći neprijatelj. Kad nemam što lijepo za reći, šutim. Sve što sam radila do 40. godine ste osudili, razlika je što mi ništa ne možete, ni da me cmoknete u ovo slatko du*e - napisala je Milica uz brojne emotikone sa srcima upućene muškarcima.

Dabović je nerijetko nailazila na osudu javnosti zbog provokativnih fotografija, a sada je ispunila želju te otišla korak dalje. Negativne komentare dobivala je uglavnom od žena koje su pisale:

"Na što si spala", "Sramota me što sam žensko", neki su od komentara za Dabović koja bi u dva dana na stranici za odrasle mogla zaraditi čak 15.000 dolara.

