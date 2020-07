U WNBA ligi, na Floridi, utakmicu su odigrale ko\u0161arka\u0161ice New York Libertyja i Seattle Storma, a utakmicu je obilje\u017eio nesvakida\u0161nji po\u010detak. Naime, ko\u0161arka\u0161ice obje mom\u010dadi su za vrijeme intoniranja himne napustile parket i oti\u0161le u svla\u010dionicu, a vratile su se tek kada je odsvirana himna. Razlog? Nedavni doga\u0111aji u SAD-u i policijska brutalnost prema tamnoputim osobama, a na ovaj na\u010din su izrazile ljutnju prema dr\u017eavi i policijskoj brutalnosti.\u00a0

<p>Borba za ravnopravnost tamnoputih osoba u <strong>SAD-u</strong> je nikada veća. Već godinama preko bare traju prijepori oko ravnopravnosti rasa i potlačenosti tamnoputih osoba, a sve je eruptiralo prije dva mjeseca kada su policajci usmrtili <strong>Georgea Floyd</strong>a. Brojnim Amerikancima to je bio povod za izlazak na ulice i prosvjed protiv nejednakosti uz glavnu poruku: Black Lives Matter.</p><p>Sve je krenulo još 2016. godine kada je NFL igrač Colin Kaepernick, zbog policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, kleknuo za vrijeme intoniranja američke himne. To je stvorilo potres u toj zemlji. Predsjednik Donald Trump iskritizirao ga je, a uskoro je ostao bez kluba. I dan danas Colin je bez kluba, ali stvorio je jedan pokret koji dobiva sve veći broj sljedbenika. </p><p>U WNBA ligi, na Floridi, utakmicu su odigrale košarkašice New York Libertyja i Seattle Storma, a utakmicu je obilježio nesvakidašnji početak. Naime, košarkašice obje momčadi su za vrijeme intoniranja himne napustile parket i otišle u svlačionicu, a vratile su se tek kada je odsvirana himna. Razlog? Nedavni događaji u SAD-u i policijska brutalnost prema tamnoputim osobama, a na ovaj način su izrazile ljutnju prema državi i policijskoj brutalnosti. </p><p>New York Liberty je odao počast Breonni Taylor stavivši njezino ime i prezime u prvu postavu svoje momčadi. Nju je policija usmrtila u ožujku ove godine nakon što su htjeli uhititi njezinog dečka...</p>