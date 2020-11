Košarkašu Zvezde amputirali nogu: Mislili su da je hematom

<p>Bio je kapetan juniora <strong>Crvene zvezde</strong>, jedan od najtalentiranijih košarkaša na ovim prostorima i mladić koji je imao sve predispozicije da ostvari snove brojnih klinaca. Da zaigra u najboljim klubovima. No idila se pretvorila u noćnu moru.</p><p><strong>Ivan Ćorović</strong> (22) je bivši crnogorski košarkaš kojem je bolest uništila snove o košarkaškoj karijeri. Baš kada se spremao na iskorak u karijeri i prelazak u seniore, doznao je da ima 'nešto' u koljenu. Liječnici su mislili da je to samo hematom.</p><p>- Govorili su da je hematom, nisu nikako mogli utvrditi. Najveći problem je bio što sam ja igrao tako osam mjeseci. Osvojio juniorsko prvenstvo Srbije i kad je trebalo početi s pripremama za novu sezonu, za neki moj možda da kažem i bum, otkrio sam problem koji me je pratio i počela je borba za život - rekao je Ivan Ćorović za <a href="https://www.vijesti.me/tv/emisije/484579/ivan-corovic-prosao-tesku-zivotnu-borbu-nekadasnji-juniorski-kapiten-zvezde-morao-je-da-okonca-karijeru" target="_blank">Vijesti.me</a>.</p><p>U takvom stanju igrao je osam mjeseci, osvojio sa Zvezdom juniorsko prvenstvo Srbije, a onda doznao da ima tumor na koljenu. I tu je košarka postala nebitna, počela je borba za život.</p><p>- U tom trenutku sam se borio za život i nisam uopće imao priliku patiti za košarkom, ali sigurno da mi se ponekad igra i volio bih, ali život ima dosta epizoda, u nekoj od njih ću i ja biti uspješniji - kaže optimistični Ćorović kojeg vedar duh nikada nije napustio.</p><p>Prvo je išao na kemoterapije, imao je dvije operacije, no liječnici su mu na kraju morali amputirati nogu iz kuka. Bila je to teška životna borba zbog koje je morao završiti košarkašku karijeru. Predviđala mu se blistava budućnost, briljirao je na parketu, razmišljao o velikim stvarima, bio je pun elana, snage i motiva, a onda se pojavila bolest koja je uništila njegove snove. No brzo se pomirio s činjenicom da više nikad neće igrati profesionalno, zdravlje je bilo najvažnije.</p><p>- Bio sam momak za primjer, dobro mi je išla i škola, najviše sam trenirao - kaže ovaj hrabri mladić.</p><p>Košarkašku loptu u ruke je uzeo već sa sedam godina, sanjao je najveće stvari i sam košarkaški vrh, ali nimalo ne žali. Danas je pronašao druga zanimanja, a na svoju košarkašku prošlost gleda nimalo nostalgično.</p><p>Ona mu je dala nešto za cijeli život, a to su prijateljstva i lijepe uspomene. I dan danas prati svoje bivše suigrače Barišu Simanića i Stefana Đorđevića koji igraju u Zvezdi i FMP-u, a posvetio se i novoj karijeri. Upisao je strojarstvo, obožava igrati šah, a ponekad zna zasvirati i gitaru.</p><p>U Crnoj Gori mu nisu priznali invalidninu jer su se pozvali na to što nije imao metastaze. No odlučno kaže:</p><p>- Ma najbitnije mi je da imam protezu - kazao je Ćorović pa zaključio:</p><p>- Pozitivne misli i pozitivna priroda dovode do lijepih stvari i ispunjenja života - rekao je ponosan na sve što je napravio i sretan što je uopće ostao živ.</p>