Kosovo na Euru?! Bivši igrač Dinama predvodi europski hit

Englezima doma u kvalifikacijskim utakmicama od 2007. godine i Hrvatske na Wembleyu nitko nije zabio tri gola, sve do dolaska Kosova na Otok. Ostavili su sjajan dojam u Southamptonu, na kraju su izgubili 5-3, ali Englezi su ih itekako zapamtili.

- Kosovo je europska senzacija. Sretan sam zbog sve što rade u ovim kvalifikacijama. Mislim da na kraju možemo do Eura - rekao je Ardian Kozniku, bivši napadač Dinama i Hajduka.

Kozniku je igrao za Hrvatsku, ali ima i dva nastupa za reprezentaciju Kosova. Pozorno prati sve što se događa u ovim kvalifikacijama. Kosovo je u subotu u Prištini pobijedilo Češku 2-1. Ta bi pobjeda na kraju mogla biti ključna u borbi za drugo mjesto. Česi imaju samo bod prednost ispred trećeplasiranih Kosovara.

Bernard Challandes, švicarski trener, je od 2018. godine izbornik Kosova. Kosovo je pod njegovim vodstvom od 2018. godine odigralo 15 utakmica, a poraz od Engleza bio im je prvi. Švicarac ima sjajnu statistiku, ali Kozniku ističe igrače kao glavnu snagu.

- Njihova zasluga je velika. Oni se doista bore herojski i junački za svoju zemlju. Ovo protiv Engleza i Čeha je bilo odlično - kaže Kozniku.

Kosovo će priliku da izbori Euro imati i preko Lige nacija, ali puno lakše će do EP-a preko kvalifikacija. Do kraja ih čekaju domaće utakmice protiv Engleza i Crnogoraca i gostovanje kod Čeha. Studeni će biti mjesec odluke, bila bi senzacija da Kosovo izbori plasman na Euro, ali šanse za to su sad realne.

Jedan od ključnih igrača je Amir Rrahmani. Bivši dinamovac, od ovoga ljeta igrač Verone, kapetan je i lider ove momčadi. Kosovo je daleko iza sebe ostavilo Crnu Goru i Bugarsku, a na početku kvalifikacija bili su totalni autsajderi. Od autsajdera do senzacije, treba im malo sreće, i eto ih u ždrijebu za Euro 2020. godine.