Kostelić bi na Olimpijske igre i kao jedriličar u novoj disciplini

Prvi neposredni cilj Petre Klibe i Ivice Kostelića su olimpijske kvalifikacije, a tek će im 'La Duecento' pa potom i Europsko prvenstvo reći koliko su kao duet dobri u odnosu na druge posade

<p>Postoji nova olimpijska jedriličarska disciplina, Off shore Mix duo. Prvi će se put medalje dijeliti u Parizu 2024., a nakon četiri srebrna na Zimskim olimpijskim igrama <strong>Ivica Kostelić</strong> (40) pikira i na jedno olimpijsko odličje!</p><p>Europsko prvenstvo je za mjesec dana, a jaka pripremna regata na programu danas i to na ruti Venecija-Susak. Ivica je, u drugoj klasi, prošle godine trijumfirao na istoj regati ('La Duecento') jedreći sa <strong>Darko Prižmićem</strong>.</p><p><strong>VIDEO: Kostelićev trijumf u Italiji na istoj regati prošle godine</strong></p><p> </p><p>U Italiju je sada stigao jedreći s Mljeta s time da mu se u Puli pridružila naša vrhunska jedriličarka, Puljanka <b>Petra Kliba</b> (43), s kojom će pokušati izboriti OI Pariz 2024.</p><p>- Ovo je prva 'covid-regata' talijanskog offshore prvenstva 'La Duecento'. Stigao u mjesto Caorle pored Venezije nakon 300 milja dugačkog transfera s Mljeta, a od Pule sa mnom je i Petra - priča Ivica.</p><p>- Prošle godine smo Darko Prižmić i ja na ovoj regati na mojem Class 40 "Croatia Full of Life Ola" prvi prešli ciljnu crtu, a ove godine se Petra i ja natječemo u najmanjoj klasi, Mini 650.</p><p>Nova olimpijska disciplina, prva regata nakon korona-pauze...</p><p>- Bilo je zanimljivo vidjeti na koji način će se uvijek entuzijastični organizatori uhvatiti ukoštac s covid-restrikcijama: socijalna interakcija i događanja koja su inače vrlo važan dio ovakvih jedriličarskih skupova, svedena su na minimum. Čak se i službeni sastanak skipera održao preko interneta. Osjećaj je čudan. Ipak, svi su zadovoljni što će ponovo zajedriti - kaže Ivica koji je prije tri mjeseca najavio:</p><p>- Zadnje tri sezone dosta se bavim oceanskim jedrenjem tako da imam iskustva u tome. Na Olimpijskim igrama u Parizu uvest će novu disciplinu u jedrenju u kojoj mi je cilj plasirati se i otići na Igre kao jedriličar!</p><p>Prvi neposredni cilj Petre i Ivice su olimpijske kvalifikacije, a tek će im 'La Duecento' i Europsko prvenstvo reći koliko su kao duet dobri u odnosu na druge posade.</p><p>Današnji nastup Petre Klibe i Ivice Kostelića može se pratiti uživo na <a href="http://www.sgstracking.com/live/laduecento2020.php">live-trackingu</a> regate ili na službenoj <a href="https://www.facebook.com/117444413326828">Facebook stranici</a> posade Kliba/Kostelić.</p>