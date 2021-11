Bivši hrvatski skijaš Ivica Kostelić s francuskim je partnerom Callisteom Antoineom na jedrilici Croatia Full of Life uspješno svladao jednu od najzahtjevnijih jedriličarskih regata. Bio je 17. na tradicionalnoj utrci dvojaca Transat Jacques Vabre.

Natjecanje u kojem se jedri od Le Havrea do Martinika, Kostelić i njegov partner su odjedrili za 22 dana, 14 sati, 29 minuta i 50 sekundi. Ivica je proslavio u hrvatskom dresu.

Prvo mjesto u ukupnom poretku osvojila je posada koju su činili Antoine Carpentier i Pablo Del Arco s jedrilicom Redman. Za prolazak kroz cilj trebao im je 21 dan, 22 sata, 33 minute i 30 sekundi.

Drugi je bio švicarski par Valentin Gautier - Simon Koster. Njima je za završetak utrke bio potreban 21 dan, 23 sata, 37 minuta i 38 sekundi.

Rutama trgovaca kavom

Kostelić je jedrio u najbrojnijoj klasi 40 s jedrilicama do 12 metara dužine. Natjecanje je započelo 45 brodova. Utrka se od 1993. godine tradicionalno jedri od Francuske do Južne Amerike, rutama trgovaca kavom, i sponzorira je istoimeni francuski prerađivač kave.

Bivši hrvatski skijaš redovito je na društvenim mrežama s fanovima dijelio što se događa. Otkrio je da je u nekoliko navrata brod bio na granici kontrole, da je išao i do 15 čvorova zbog strašnog vjetra. Nekoliko posada moralo je odustati zbog problema s hranom i to one, kako je Ivica otkrio, koje su se nadale velikom rezultatu.

