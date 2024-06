Kostelić za 24sata o Hirscheru, sljemenskoj utrci i poslu koji ne misli raditi: 'Životinjski uvjeti'

PLUS+

SKIJAŠKA LEGENDA

Foto: Josip Tolić/24sata

Hirscher sigurno neće doći kao nekakav šalabajzer, to je dobro za skijanje, a ja sam pozitivan oko povratka Snježne kraljice. Nakon utrke od Bretanje do Irske plovit ću od Marseillea do Barcelone i natrag, kaže Ivica