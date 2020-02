Kova je bio najbolji. Može igrati u bilo kojem klubu na svijetu!

Na poluvremenu 0-0, a onda nakon 90 minuta bolnih 0-3 pisalo je na semaforu u korist Bayern Münchena. Gledali smo dinamično prvo poluvrijeme, obje momčadi imale su svoje šanse, ali Chelsea je potonuo početkom drugog dijela nakon dva gola Sergea Gnabryja. Tu je bio kraj njihovim snovima, a zapečatio ih je Robert Lewandowski 11. golom u Ligi prvaka za konačnih 3-0.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bayern je razmontirao Chelsea u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka i tako praktički osigurao prolazak dalje. A što kaže Lampard?

- Takav je nogomet na ovome nivou. Bayern je zaista fantastična momčad i znao sam to. Također sam znao da ako ne budemo pravi u svim segmentima da neće to biti baš dobra noć za nas. I nismo napravili sve kako treba, nismo bili koncentrirani na lopti i to je moje najveće razočaranje. To se može dogoditi kada je sjajna atmosfera i kada su sve oči uprte u vas, to je bila žestoka bukvica za nas - razočaran je bio Frank Lampard nakon teškog poraza.

Foto: Reuters

Prije osam godina on je nanio težak poraz Bayernu, bilo je to u finalu LP kada su 'plavci' prvi i jedini put osvojili. Osam godina razlike i drugačija priča. Bavarci su godinama u eliminacijskoj fazi, a za 'plavce' je uspjeh što su uopće ušli u osminu finala.

Foto: TOBY MELVILLE

- Ovo je Liga prvaka, mi već godinama nismo bili u eliminacijskoj fazi i ovo je realnost. Većini igrača ovo su i prvi nastupi u LP, igrali su samo Europsku ligu što je ogromna razlika, možda su igrali u nekim drugim klubovima prije nekoliko godina, ali ne u Chelseaju gdje nam je cilj bio proći u polufinale.

Foto: MATTHEW CHILDS

Chelsea je u užasno teškoj situaciji gotovo bezizlaznoj. Minus je ogroman, ali Lampard inzistira na jednoj stvari...

- Moramo otići tamo i odigrati s ponosom bez gledanja rezultata. Znamo da idemo tamo s 0-3. Očito je da smo u jako teškoj situaciji uoči uzvrata. Moramo pokazati karakteru, to je jedino što možemo.

Foto: EDDIE KEOGH

Jedina svijetla točka tmurne londonske noći bio je Mateo Kovačić (25)koji je bio maestralan u veznom redu. Držao je sredinu u prvom dijelu zaista sjajno, preko njega su išle akcije. No nakon Bayernova dva gola, ugasila se cijela engleska momčad i Kova nije mogao sam.

- Bilo je nekih dobrih izdanja, ali Kovačić je bio najbolji. Ima osobnost i kvalitetu zbog koje može igrati u bilo kojoj momčadi svijeta. On je jedini igrač koji je odigrao sa stavom - pohvalio je Lampard svog miljenika za kojeg je Chelsea prošlo ljeto iskeširao 45 milijuna eura. I to ne bez razloga, što je pokazao nekoliko puta.

Foto: SofaScore

Bio je uvjerljivo najbolje ocijenjeni igrač svoje momčadi s ocjenom 7,8 prema SofaScoreu, a uz to je imao točnost dodavanja od 88%, osam uspješnih driblinga, 14 osvojenih duela i pet osvojenih lopti. U defenzivnom i ofenzivnom smislu dao je svoj obol, ali sam nije mogao. Kova je cijelu sezonu izvanredan, iznjedrio je novog sebe dolaskom Lamparda koji ga je preporodio. Dao mu je ključeve momčadi, on je čovjek preko kojeg kreće većina akcija i to se Chelseaju isplatilo. Ali protiv Bayerna se nije moglo.

Foto: MATTHEW CHILDS

A što je bio najveći problem cijele momčadi?

- U prvom poluvremenu patili smo u nekim trenucima jer smo bili premekani. Tehnički, naša obrana nije bila sjajna, ali držali smo se u utakmici i imali neke prilike. Ali ako igraš 90 minuta moraš pokazati više nego što smo mi i prvi gol nas je poremetio. Ali to je sve pokazalo da ako momčad ima kvalitetne prilike, da će ih i zabiti - zaključio je Lampard.

Praktički su se oprostili od četvrtfinala, a u Premier ligi su na 4. mjestu koje vodi u Ligu prvaka. A to je najveći cilj za sljedeću sezonu.