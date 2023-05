Kova je doznao novog trenera: Pochettino će voditi Chelsea!

Otkako je američki vlasnik preuzeo klub, potrošili su preko 500 milijuna eura na pojačanja i nakrcali se precijenjenim igračima. Očekivali su instantni uspjeh, no nisu dobili baš ništa. Dovođenje preplaćenih igrača samo je narušilo atmosferu u klubu i priuštilo im jednu od najgorih sezona u posljednjih desetak godina.

Chelsea sljedeće sezone neće igrati Ligu prvaka, a uz to mu prijeti i najgori plasman u Premier ligi još od sezone 1996/1997. Tada su završili sezonu na 11. mjestu, kao što im je i sadašnja pozicija na ljestvici, ali obzirom da su do kraja ostala još dva kola, mogu potonuti još niže.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Todd Boehly pretvorio je Chelsea u svoju igračku. Iskrcavao je na stotine milijuna na prosječne igrače koji su, uz nestručno vođenje ovakvog velikana, gurnuli klub u provaliju. Smijenio je Thomasa Tuchela, čovjeka koji je radio sjajne stvari na klupi, nakon poraza od Dinama u Ligi prvaka pa angažirao Grahama Pottera koji je još više razmontirao i razjedinio klub. Kada je već bilo jasno da će ostati bez Lige prvaka, doveo je Franka Lamparda do kraja sezone da pokuša nakratko ugasiti požar i primiriti situacija, no zapravo je sve izmaklo kontroli. Došlo je do te mjere da su navijači nakon tek godinu dana počeli zazivati odlazak američkog vlasnika koji radi po svome i srlja u propast.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

No, konačno, odlučio se na potez koji bi mogao preporoditi klub. Kako piše Fabrizio Romano, Chelsea je sve dogovorio s argentinskim trenerom Mauricijom Pochettinom koji će od sljedeće sezone voditi engleskog velikana! Preostali su posljednji detalji, no u sljedećim danima cijeli posao trebao bi biti zgotovljen.

Pred njim je težak i kompliciran proces. Prvo će morati očistiti svlačionicu i riješiti se preplaćenih igrača koji nisu kalibar za Chelsea, a potom upotrijebiti Boehlyjev novac i pametno ga uložiti u pojačanja koja će uglazbiti u skladan orkestar.

Chelsea neće igrati Ligu prvaka, ali to je više udarac na ugled kluba, nego financijski. Boehly ima novca na bacanje pa je tako i Pochettinu osigurao privilegiju da može dovesti igrače koje želi. No, pitanje je tko od zvijezda u ovome trenutku uopće želi doći u klub koji ne igra Ligu prvaka.

Hoće li Kovačić ostati?

Posljednjih tjedana u engleskim medijima piše se o brojnim igračima koji bi trebali napustiti Chelsea, a među njima je i Mateo Kovačić. Na Stamford Bridge stigao je 2018. godine i odmah postao neizostavni kotačić. Kod Lamparda, Tuchela, Pottera... Lider je i dirigent Chelseaja, igrač kakve treneri obožavaju, a ne sumnjamo da će tako biti i kod Pochettina. No, pitanje je želi li i Kovačić ostati. U posljednje vrijeme intenzivirale su se priče o interesu Manchester Cityja i Bayerna...

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Pochettino je trenersku karijeru gradio u Southamptonu pa potom od 2014. do 2019. godine radio sjajan posao na klupi Tottenhama kada ih je odveo do finala Lige prvaka. Posljednji angažman imao je u zvjezdanom PSG-u, ali tamo nije opravdao očekivanja. Hoće li u Chelseaju?

