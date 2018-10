Kovač s Bayernom lovi pobjedu kod AEK-a, Livaja ima crveni...

Ouzounidis

- Ne smijemo Bayernu dozvoliti da dođe preblizu našem šesnaestercu. Čim više budemo na terenu, to će biti bolje. Na nama je da snažno radimo i da se dobro branimo. U ovakvoj utakmici moraš više pažnje posvetiti defanzivnoj organizaciji, te naravno trebaš iskoristiti prilike koje ti se pruže. Nećemo kontrolirati tijek igre i loptu, stoga moramo biti dobro organizirani. Za mene i moje igrače je zadovoljstvo igrati protiv jedne od najboljih svjetskih momčadi. Bayern ima neke nove igrače, no to je za nas izazov. Moramo dati svoj maksimum kako bi bili kompetitivni - rekao je trener AEK-a.