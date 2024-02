Kovačević ekskluzivno o opakoj bolesti: 'Pozlilo mi je u autu, a onda su otkrili rak. Vratit ću se'

Foto: Ivo Čagalj/Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Mario Kovačević nam je otkrio: Spasio me videoanalitičar Krešimir Gregorić. Nagovarao me da odem u bolnicu i čekao me sat vremena u autu. Boli kad kašljem, ali siguran sam da će sve biti kao prije

Kopiranje linka Jesam li bio prestrašen kad su mi dijagnosticirali zloćudni tumor? Nisam! Bio sam pozitivan jer po prirodi sam borac i nikad ne odustajem. Naravno, uz Božju pomoć. Najteže mi je bilo zbog mojih najbližih: supruge, dvije kćeri i prijatelja, koji su bili u velikom šoku zbog moje bolesti. Nekako u početku nisam bio svjestan svojeg stanja jer se nisam osjećao bolesno, i tek sad neke stvari sjedaju na svoje mjesto, počeo je pomalo rezervirano Mario Kovačević, trener Varaždina, čija je borba sa zloćudnom bolešću ujedinila cijeli hrvatski nogomet, ali i nogometnu javnost.