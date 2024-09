Kovačević se vraća na klupu: Zaželio sam se posla, a Slaven ima kvalitetu, fali zajedništva

Nakon što je Ivan Radeljić postao bivši, uprava Slaven Belupa složila se oko novog trenera. To je Mario Kovačević, bivši trener Varaždina. On se zbog teške bolesti, odnosno karcinoma pluća morao povući prije devet mjeseci. U međuvremenu je operiran, oporavio se i čekao priliku u Varaždinu. No, uprava je odlučila da će Nikola Šafarić i u novoj sezoni imati dvojnu ulogu: onu sportskog direktora i trenera.

Pokretanje videa... 00:57 Pljesak na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kovačeviću su, kako su isticali, zbog manje stresa ponudili ulogu skauta. No, to se nije dogodilo, već je Kovačević čekao svoju priliku i dočekao je u Koprivnici.

- Zaželio sam se stvarno posla i veselim se novom izazovu. Ipak sam se želio što prije vratiti, no neke stvari se nisu posložile. Neće biti lako jer nas čeka mnogo posla, no pun sam želje i energije - istaknuo je Kovačević, koji preuzima posljednjeplasiranu momčad lige.

Varaždin: Mario Kovačević, bivši trener NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Slaven zasad ima jedan bod, kao i Osijek, iz pet susreta. Trener Radeljić je radio dobar posao, no neke stvari se jednostavno nisu poklopile. Da je dobro, ne bi me ni zvali, no ne bojim se ničega - istaknuo je Kovačević, koji je gledao Slaven Belupo u minimalnom porazu od Istre 1961 u posljednjem, 5. kolu.

- Utakmica je vrlo lako mogla i otići na drugu stranu. Slaven ima kvalitetu, no nedostaje zajedništva i na tome ćemo poraditi. Uvjeren sam da pomake možemo napraviti i čim prije krenuti prema sredini ljestvice - zaključio je Kovačević.

Varaždin: Mario Kovačević, bivši trener NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Podsjetimo, Kovačević je ostvario solidnu HNL karijeru, najviše se istaknuvši u Slaven Belupu i Međimurju. Još kad je bio igrač Međimurja u 1. HNL završio je B licencu za trenera i vodio je mlađe uzraste u Međimurju. Kasnije dobio priliku da bude pomoćnik Miljenku Dovečeru i Stjepanu Čordašu na klupi tadašnjeg drugoligaša Međimurja. Potom je bio pomoćnik Tomislavu Kocijanu u NK Varaždinu i Branku Janžeku kada je varaždinski prvoligaš u najniži rang hrvatskog nogometa. Ostao je voditi mlađe kategorije u klubu i bio je trener Strmca iz Bedenice. Njih je uveo u 3. HNL. Kasnije je vodio Međimurje do tri prva i jednog drugog mjesta u 3. HNL.

Varaždin: Mario Kovačević, bivši trener NK Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U sezoni 2017/2018. preuzeo je klupu NK Varaždina i klub s devetog mjesta odveo do drugog i kvalifikacija za 1. HNL protiv Istre 1961. Puljani su na kraju slavili s ukupnih 3-2 i ostali u ligi. Vratio se u Varaždin prije tri sezone i uspio izboriti ulazak u elitni rang. U međuvremenu Kova je bio trener Poleta iz Sv. Martina na Muri, Podravine, Međimurja i Mladosti iz Ždralova s kojima je igrao kvalifikacije za 2. HNL.

U prvoj sezoni u najvišem rangu njegova momčad završila je na šestom mjestu, da bi prošle sezone s mjesta trenera otišao u studenom jer mu je dijagnosticiran zloćudni tumor. Operiran je i oporavio se, no na mjesto trenera Varaždina se nije vratio, već mu je ponuđena uloga skauta u klubu.

Sada ima novi posao u susjedstvu.