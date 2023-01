Kovačević: Svaka čast upravi i navijačima što su očistili snijeg

Varaždin i Lokomotiva odigrali su bez golova u 18. kolu SuperSport HNL-a.

- Utakmica je bila vrlo dinamična. Bilo je pet, šest šansi, šteta što nije postignut ni jedan zgoditak. Za nijansu smo bili bolja ekipa, ali na kraju mogu biti sretan što smo uzeli bod - ističe trener Lokomotive Silvijo Čabraja čija je ekipa vrlo dobro izgledala na startu.

- Imali smo izuzetno brzi protok lopte, ali teško da možeš u tom ritmu izdržati cijelu utakmicu, šteta da to nismo na početku kapitalizirali golom. Ofanzivna četvorka mijenjala je konstantno pozicije. To je filozofija Ilije Lončarevića koji je mene dosta vodio u igračkoj karijeri: daš loptu, kreneš i prazniš prostor i tako dobivate na probojnosti i kompaktnosti igre - rekao je.

Svjestan je njegov kolega Mario Kovačević da je njegova momčad teško živjela u prvih 20 minuta. Tada su golman Božidar Radošević i stoper Luka Jelenić uspjeli spasiti domaćina.

- Znali smo da će visoko napadati, ali kao da smo opet bili u strahu jer nam je to bila prva utakmica kod kuće. Nismo dobro reagirali, ali opet smo se uspjeli obraniti pa me to raduje. Kasnije smo se digli i malo sreće je nedostajalo da na kraju stignemo do slavlja iako je ovo najpravedniji rezultat - rekao je Kovačević kojem je žao gledatelja što nisu vidjeli po koji gol.

- Svaka čast ljudima iz uprave, navijačima koji su počistili snijeg prije utakmice. Teren je bio vrlo dobar za igru i bez njih sigurno ne bi bio. Žao mi je što publika na kraju nije vidjela po koji gol. Zadovoljan sam što smo opet susret završili bez primljenog gola - zaključio je Kovačević.

