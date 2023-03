Kovačević: Teklić nekad previše 'carini' loptu, ali nije problem njega čekati. Bit će još bolji...

Nogometaši Varaždina povezali su dvije pobjede. U Varaždinu je pao Šibenik s 2-0. Nakon dvije trećine sezone momčad Marija Kovačevića je na 4. mjestu.

- Prvi dio susreta bio je nekako rastrgan, no strpljivo smo dočekali prigodu u zadnjoj minuti prvog dijela. U svlačionici smo se dogovorili da se nećemo povući. Pao je potom i drugi naš gol i bilo je lakše – istaknuo je Kovačević koji se ne zamara pozicijom na ljestvici.

- Zaslužili smo to svojim igrama. No, idemo utakmicu po utakmicu i ne treba ulaziti u euforiju – smireno je rekao Kovačević.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nismo dobro ušli. Malo smo bili pasivni i Varaždin je bio agresivniji. Nakon što sam dobio žuti karton, iako mi je žao što sam ga dobio, pokrenuli smo se. Dolček je imao sjajnu priliku, no nije zabio. Nakon što smo primili prvi pogodak, kasnije i drugi, nismo se predavali. Imali smo prečku, pa su Varaždinci pokušaja Araia izbacili s crte, tako da smo zaslužili barem bod – započeo je Damir Čanadi, trener Šibenika koji dodao da Varaždinci i oni imaju slične nogometne filozofije.

- Obje ekipe igraju presing. Varaždinci su možda i najbolji u ligi u fazi tranzicije – pohvalio Čanadi Varaždince koji im očigledno ne odgovaraju.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Svjestan je toga i Kovačević.

- Naročito smo opasni sad s Drožđekom. Kad sam prvi puta bio trener u Varaždinu Domagoj je bio najbolji strijelac 2. HNL i znao sam kakve kvalitete ima. No, ono što me također raduje da opet nismo primili pogodak – dodao je Kovačević koji je prokomentirao igre Tonija Teklića, koji je u prvom dijelu bio malo rezerviran. No, sudjelovao je kod gola Brodića u 46. minuti te je zabio prekrasan pogodak u 54. minuti.

- Ma nije problem njega čekati. Od njega se puno očekuje. Puno prekršaja se radi na njemu iako nekada previše „carini“ loptu. Tako kvalitetnom igraču ekipa se mora podrediti i siguran sam da će biti još bolji i bolji – dodao je Kovačević.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Od mogućih devet bodova u tri susreta Šibenika i Varaždina, momčad Marija Kovačevića uzela je sedam bodova.

- Nije Varaždin na 4. mjesto bez razloga. Tukli su Osijek u prošlom kolu. Svi smo prije sezone mislili da će se boriti za opstanak, no napravili su odličan posao. Oni su na 4. mjestu i to onda moraš poštivati. Raduje me jer mi smo bili na njihovom nivou – zaključio je Čanadi.

