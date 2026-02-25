GENK - DINAMO Beljo ima kartone, Hoxha je ozlijeđen, Ljubičića više nema u klubu, a Lisica još nije uhvatio pravu formu. Trener Dinama će opet morati eksperimentirati
Kovačević testira novi napad: Ne počinje nitko od napadačke četvorke koja je srušila Fener!?
Dinamova ekspedicija danas će se zaputiti u Belgiju. Zagrepčani odlaze put Genka po novo čudo, uvjereni kako protiv tamošnjeg prvoligaša mogu nadoknaditi "minus dva" iz prve utakmice playoff faze Europske lige. Mario Kovačević djeluje optimistično nakon što je njegova momčad odradila perfektno poluvrijeme protiv Varaždina, dodatno se napunila samopouzdanjem prije još jednog zahtjevnog europskoga gostovanja. Ali Kovačevića muče i brojni problemi...
