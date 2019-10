Kovačić je Lampardov adut u uzavreloj Johan Cruijff Areni!

Chelsea je zabio tri ili više golova u pet od njihovih deset prethodnih europskih utakmica! Prošle su sezone bili neporaženi u Europi i osvojili Europsku ligu (sa Maurizijom Sarrijem na klupi), a europsku 2019/20 startali su porazom od Valencije pa onda pobijedili Lille, 2-1 u Francuskoj.

Chelseajev kapetan César Azpilicueta u Amsterdamu će odigrati svoju 350. utakmicu za klub sa Stamford Bridgea!

Tonight's game will be @CesarAzpi's 3️⃣5️⃣0️⃣th as a Blue! 👏



Go well, Azpi! #AJACHE pic.twitter.com/nO7dnnQY2O