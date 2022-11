'Kovačić je samo gušio Perišića i Sosu! Na Kanadu bez njega?'

Kad imamo takva tri vezna igrača, bekovi moraju biti ofenzivniji. Inače samo svi guše jedan drugoga, složno su u studiju HTV-a komentirali igru "vatrenih" Nenad Bjelica i Joško Jeličić.

Pa je Jela i dodao:

- Ako će Kanada igrati slično kao Maroko, valja razmotriti opciju da nam ne počnu sva trojica naših klasnih veznjaka.

I tako se, nakon remija Hrvatske s Marokom 0-0, od svih dvojbi o stoperu, desnom krilu i špici, počelo raspravljati o poziciji Matea Kovačića!

- Kova je bio pogrešno pozicioniran i gušio je Sosu i Perišića. Zbog njega Perija nije imao ni jedan svoj opasan prodor. Em se Maroko pripremio na našu ofenzivnu lijevu stranu s Perišićem i Sosom, em im je još i Kovačić smetao - uočio je Jeličić, a Bjelica se nadovezao:

- Modrić je trebao biti bliže suparničkom golu i tražiti međuprostor te na taj način podizati linije, a i Mateo i on spuštali su se po loptu. Pa i Kramarić! Mnogi kritiziraju Petkovića što se spušta prenisko, a sad je to radio i Krama. Pa mi imamo dovoljno kvalitetne stopere da iznesu loptu, ne trebaju se još spuštati i Luka i Krama.

Zlatko Dalić nije se upuštao u konkretne analize igrača niti govori o eventualnim promjenama u sastavu za Kanadu. Samo je naglasio da je Kanada trebala pobijediti Belgiju, ali suci koji, kao kaže Jeličić, nisu ni za županijsku ligu, zakinuli su je za dva penala.

- Nedostajalo nam je više dubinskih lopti i utrčavanja. Naravno da smo razočarani. Ideja nam je bila da budemo dominantni u sredini, da pokušamo doći iza leđa Hakimiju, ali to nismo dobro radili. Nismo išli na bod niti smo sretni s bodom. Nismo ništa kalkulirali, moramo bolje. U obrani smo odradili dobar posao, nismo dopustili izgledniju priliku Maroku, ali u otvaranju smo bili prespori s premalo dubinskih lopti. Bio je problem u protoku lopte, premalo rizika, premalo lopti prema veznoj liniji, Luka i Kovačić su se spuštali dosta, Broza nisam vidio da se toliko puta našao u teškim situacijama kao sada. El Nesyri je dobro čuvao Brozovića i mi smo htjeli dobiti prevagu u vezi, zato smo stavili Vlašića, da lopta dođe do njih, ali preslabo smo to radili. Lopta je išla puno između dva stopera. Bekovi su nam zakazali, istrčali su nikad manje! To je zato što je Maroko igrao vrhunski obranu. Kramarić je dolazio po loptu, stoper za njim, pa se stvarao prostor za Perišića, ali to nismo koristili. Malo je bilo straha kod nas od kontre. Vidite što se dogodilo Njemačkoj i Argentini, bez koncentracije izgubiš utakmicu. Nije problem u jednom igraču, cijela ekipa u tom dijelu prema naprijed je zakazala. Jedan na jedan da probije blok nam je nedostajalo, to nismo uspijevali - rekao je izbornik.

Koji će za utakmicu protiv Kanade sigurno posegnuti za novim rješenjima. Hoće li dirnuti i u 'sveto trojstvo' u veznom redu?

