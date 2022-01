Mislim da nikad nisam zabio ljepši gol, stvarno mi je dobro sjela lopta, rekao je Mateo Kovačić za Sportklub nakon što se u derbiju Chelseaja i Liverpoola kandidrao za gol sezone u Premier ligi.

Hrvatski reprezentativac pogodio je volej s 20-ak metara, a posao je bio još teži jer se kretao unatrag. Međutim, sjela mu je kao u nekakvoj igrici smanjivši prednost Liverpoola na 1-2. Četiri minute kasnije poravnao je Pulisic, mreže se više nisu tresle u drugom dijelu.

- Najbitnije je da smo pokazali karakter. Počeli smo dobro, imali dobru priliku, potom smo primili gol iz naše pogreške, a onda i drugi. Trebalo je karaktera za vratiti se u utakmicu i mislim da smo to dobro napravili, Imali smo šanse i za sva tri boda, no obje su momčadi zaslužile remi. Nije se lako vratiti, a posebice je to teško protiv Liverpoola, koji je sjajan u kontri. Svaka naša izgubljena lopta bila je opasnost. Bili smo dosta nesigurni nakon drugog gola, imali smo pogrešaka, no gol nas je podigao i odmah smo zabili i drugi. Možemo mi i više od ovoga - smatra Kovačić.

- Pobjeda danas bi nas približila Cityju i dala nam poticaj u borbi s njim. Oni su sad dosta daleko, no puno je još utakmica, nogomet je čudan, sve se brzo mijenja i moramo biti usredotočeni na naš posao. Malo smo pali, što je i normalno jer smo godinu dana igrali jako dobar nogomet. Treba nastaviti s radom, sve će to doći na svoje, a ja se nadam da ću ovako nastaviti.

Mediji se uglavnom natječu koji će bolje opisati Kovačićevu majstoriju. Međutim, nije prva. U studenom 2015. godine zabio je još jednu volejčinu za Inter protiv Lazija. I nju je dočekao na 20-ak metara, i ona je bila za 1-2.

Video možete pogledati OVDJE.

Svi se, pak, slažu da je naš nogometaš danas bio igrač utakmice, ne samo zbog gola. O kojem trener Chelseaja Tuchel kaže:

- Mateov gol vratio je vjeru na stadion. Bio je to skoro savršen povratak u utakmicu u prvom dijelu. Prvi je gol bio apsolutno briljantan, a drugi težak za postići. Utakmica je mogla otići na obje strane.