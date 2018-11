Kovačić: Moji Plavi i moji Modri idu dalje! Vidimo se u finalu...

Čestitke Dinamu za povijesni uspjeh ne prestaju stizati.

Još sinoć su Luka Modrić, Vedran Ćorluka, Marko Pjaca, Dejan Lovren i Josip Pivarić poslali svoje poruke podrške i pokazali da su u jednom od najvećih trenutaka uz klub koji ih je lansirao među zvijezde.

Nije svoj Dinamo zaboravio Mateo Kovačić koji je i sam u četvrtak igrao važnu utakmicu. I njegov Chelsea se plasirao i šesnaestinu finala Europske lige i jedan je od potencijalnih protivnika Dinama već u idućem kolu.

Ali, da se pita Matea, dvije njegove velike ljubavi sastale bi se tek u finalu natjecanja.

- Moji "plavi" i moji "modri" su se kvalificirali i izborili svoje mjesto u idućoj rundi Europske lige. Nadam se da ćemo se susresti u finalu - napisao je Kova na Twitteru pa dodao na hrvatskom:

- Bravo Dinamo i čestitke svima na velikom uspjehu!

My #Blues and my #Modri qualify and earn their place in the next round. Hope we meet in the @EuropaLeague #final. Bravo @gnkdinamo i čestitke svima na velikom uspjehu! pic.twitter.com/8FNuODgJla