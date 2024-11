Kovačić najbolji u posljednjoj utakmici, legenda Liverpoola tvrdi: 'On je najveći problem'

Mateo Kovačić (30) bio je jedna od rijetkih svijetlih točaka u porazu Manchester Cityja od Brightona u subotu. Hrvat je bio jedini koji je pokušavao proigravati ofenzivce, kreirao je napade i razbijao protivničke linije. Na kraju je upravo on pokrenuo napad za jedini gol Cityja kada je Erling Haaland zabio. No to nije bilo dovoljno jer je Brighton u drugom poluvremenu okrenuo rezultat i pobijedio 2-1.

Ipak, legenda Liverpoola Graeme Souness (71) imao je drugačiji pogled na utakmicu. Nakon igračke karijere postao je TV analitičar, a kao ključan problem Cityja istaknuo je upravo hrvatskog reprezentativca.

- Najveći problem je Mateo Kovačić. Iako je vrlo dobar nogometaš, nema u glavi primisli o obrambenim zadacima. Kada se Rodri ozlijedio, Kovačić je rekao da će morati prilagoditi svoju igru i preuzeti veću odgovornost te da mu Pep pokazuje snimke utakmica s pozicijama koje Rodri zauzima - rekao je Souness i dodao:

- Predložio bih mu da uloži više u proučavanje obrambenih zadaća. Igrao sam na toj poziciji i znam da je tamo sve protiv vaših instinkta. Kao veznjak želite više sudjelovati u igri, a Kovačića lopta privlači, no to nije prioritet. Uvijek sam razmišljao o tome kako zaštititi stopere.

U igračkoj karijeri Souness je igrao zadnjeg veznog te je za Liverpool nastupio 358 puta. Za Kovačića smatra da previše teži igri prema naprijed.

- Mora se žrtvovati i smanjiti prirodni nagon za uključivanjem u napad te naučiti kako usporiti igru kada momčad nije u posjedu, kako bi suigrači stigli u obranu. Sada su previše izloženi - zaključio je.

Inače, Souness se okušao i kao trener. Najuspješniji je bio s Rangersom, s kojima je osvojio tri naslova prvaka i tri kupa. Osim škotskog velikana, trenirao je i Liverpool, Galatasaray, Southampton, Torino, Benficu, Blackburn i Newcastle.