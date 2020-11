Kovačić pružio 'partiju života', Dias ispao junak, a 'vatreni' su zaustavili i Cristiana Ronalda...

Čudna utakmica, dva gola za Hrvatsku zabio je Mateo Kovačić, a dva za Portugal - Ruben Dias. U hrvatskim redovima opet se dopao Nikola Vlašić, dok je Marko Rog bio preagresivan, pa je isključen...

<p>Hrvatska je u posljednjoj utakmici ovogodišnjeg izdanja Lige nacija poražena (3-2) od Portugala. Hrvatska nije imala sreće, na koncu je poražena u sudačkoj nadoknadi. U hrvatskim redovima briljirao je Mateo Kovačić (zabo oba gola), dok su za Portugal zabijali Ruben Dias (dva gola) i Joao Felix. A pogledajmo kako su igrali nogometaši Hrvatske u Portugala...</p><p><strong>Dominik Livaković (5,5) </strong>- U prvom dijelu sjajno branio pokušaje Pereire i Felixa, dok je u nastavku dvaput kapitulirao. A kod golova Diasa i Felixa nije imao nikakve šanse. Ali, treći gol Portugalac ipak ide na njegovu dušu, tu je morao biti puno žešći...</p><p><strong>Josip Juranović (6,5)</strong> - Poslije dobrog nastupa u Švedskoj opet dobio priliku na desnoj strani i još jednom - nije razočarao. Odigrao solidnu utakmicu, imao nekolicinu ubačaja s poludistance, a u obrani nije ozbiljnije ispadao. A mogao je i zabiti, dugo će pamtiti promašeni zicer glavom...</p><p><strong>Dejan Lovren (6)</strong> - U prvom dijelu miran i staložen, bez problema se nosio s Ronaldom i ostalim portugalskim vedetama. Hrvatska obrana s njim i dalje djeluje puno čvršće i sigurnije. Nažalost, 'zaspao' kod duge lopte prije drugog gola Portugalaca, dok je kod trećeg na njega nesretno naletio Livaković.</p><p><strong>Mile Škorić (6,5)</strong> - Naknadno pozvan u reprezentaciju, pa zaigrao od prve minute. Nije bio impresioniran, ali igrao je na sigurno, često dugim loptama neuspješno tražio napadače. Jednom ga je opasno nadskočio Ronaldo, ali tu se bolje snašli ne bi ni braniči vrijedni 50-ak milijuna eura. Rezolutan.</p><p><strong>Domagoj Bradarić (6) </strong>- Vratio se na svoj Poljud, zaigrao na prirodnoj poziciji i odradio dobar posao. Istina, više se bavio obrambenim zadacima, nije imao previše napadačkih izleta, ali je ukrotio Jotu i Felixa (bez obzira što je zabio) koji su se mijenjali na njegovoj strani.</p><p><strong>Marko Rog (5,5)</strong> - Jedan od onih koji je i dalje u 'drugom planu' kod Zlatka Dalića, koji se protiv Portugala morao dokazati hrvatskom izborniku. Požutio u ranoj fazi utakmice spriječivši opasan kontranapad gostiju. Dobro odrađivao defenzivne zadatke, u 36. minuti na vrijeme blokirao Jotu u opasnoj situaciji. Ali, bio je prilično agresivan, čak i preagresivan. I zbog toga je već u 51. minuti zaradio dva žuta kartona.</p><p><strong>Luka Modrić (6,5)</strong> - Hrvatska je pokazala da može igrati sjajno, uspješno parirati čak i s igračem manje i kada Luka Modrić nije najbolji na terenu. Naravno, kapetan nije razočaran, Modrić se trošio u oba smjera, još jednom bio glavni dirigent u igri 'vatrenih'.</p><p><strong>Mateo Kovačić (7,5) </strong>- Kakva utakmica Matea Kovačića! U 63. nastupu za 'vatrene' zabio je svoj drugi i treći gol za Hrvatsku. Kod prvog se lijepo ubacio iz drugog plana, pa tek iz drugog pokušaja matirao gostujućeg vratara, kod drugog pak sjajno i neobranjivo pogodio s ruba kaznenog prostora. Takvog Kovačića hrvatski treba hrvatski izbornik...</p><p><strong>od 90. Toma Bašić (-)</strong> - Premalo igrao za ocjenu...</p><p><strong>Mario Pašalić (6,5)</strong> - Prvu opasnost pred vratima Portugala 'zakuhao' je u suradnji s Perišićem u 22. minuti, ali Ruben Semedo je otklonio opasnost pred njegovim naletom. Asistirao za prvi gol Kovačića, čim je bliže suparničkim vratima djeluje jako opasno. Bio na svakoj odbijenoj lopti, dobar u skoku...</p><p><strong>od 64. Josip Brekalo (6)</strong> - I njemu je bilo jako teško, ušao u igru dok je Hrvatska već imala igrača manje. Tako se nije uspio potpuno razmahati, više se bavio obranom...</p><p><strong>Nikola Vlašić (7)</strong> - I on je sudjelovao u akciji za oba gola 'vatrenih'. Kod prvog je lijepo izbjegao zaleđe, pa ubacio s desne strane nakon čega je pogriješio Ruben Semedo. Dobru rolu imao je i kada je Hrvatska ostala s igračem manje, kod drugog gola Hrvatske je sačuvao loptu, pa je odložio i za udarac Matea Kovačića.</p><p><strong>od 84. Mislav Oršić (-) </strong>- Premalo igrao za ocjenu...</p><p><strong>Ivan Perišić (6)</strong> - Prilično rastrčan, iako nije puno prijetio, imao tek jedan opasniji šut prema vratima Ruija Patricija. No, pripremio veliku priliku za Juranovića krajem prvoga dijela. U nastavku bio nervozan, dobio žuti karton, ali se puno trošio u defenzivi.</p><p>A kako su utakmicu na Poljudu odradili izabranici Fernanda Santosa...</p><p><strong>Rui Patricio (6,5) </strong>- Potpuno nemoćan kod oba gola Kovačića. Dapače, obranio je prvi pokušaj našeg veznjaka iz blizine, ali kod 'odbijanca' više nije imao apsolutno nikakve šanse. Mateo Kovačić ga je matirao i udarcem iz daljine...</p><p><strong>Nelson Semedo (6) </strong>- U igri 'jedanaest na jedanaest' nije djelovao dobro, nije uspio namjestiti zaleđe prije prvog gola Hrvatske. Kasnije se razigrao, imao napadačkih izleta, zadovoljio.</p><p><strong>Ruben Dias (8)</strong> - Klizećim startom pokušao blokirati Kovačićev udarac prije prvog gola, ali i on je bio (pre)daleko od našeg nogometaša. U drugom dijelu prvo opasno zaprijetio glavom, a onda i zabio za izjednačenje. Nažalost, na kraju i za pobjedu...</p><p><strong>Ruben Semedo (6)</strong> - Ozbiljno kiksao kod prvog pogotka Matea Kovačića. Stasiti branič nije uspio raščistiti opasnost pred svojim vratima, na koncu su Pašalić i Kovačić kaznili njegovo slabije izbijanje. No, u nastavku se 'digao', asistirao Diasu za 1-1.</p><p><strong>Mario Rui (6) - </strong>Imao određenih problema s Vlašićem i Juranovićem, a prema naprijed ga - nije ni bilo. Više djelovao kao stoper, nego lijevi bek, ne pamtimo niti jedan njegov zanimljiviji potez na našoj polovici. I bolje je... </p><p><strong>od 71. Joao Cancelo (-)</strong> - Ušao u drugome dijelu, igrao premalo za ocjenu...</p><p><strong>Joao Moutinho (5,5) </strong>- Izveo većinu portugalskih prekida, dok je u igri bio dosta nevidljiv. Puno trčao, ali bio prilično bezidejan. Najslabija karika Fernanda Santosa na Poljudu, čudi da ga portugalski izbornik nije ranije povukao iz igre.</p><p><strong>Danilo (6) </strong>-Hrvatska nije puno igrala kroz sredinu, pa je tu izostao njegov obrambeni učinak. Jednom ozbiljno zaprijetio, ali Livaković ga je lijepo zaustavio. Dominirao fizičkih mogućnostima, ali i oduševio taktičkom disciplinom.</p><p><strong>od 77. Sergio Oliveira (-) - </strong>Ušao u završnici utakmice, igrao premalo za ocjenu.</p><p><strong>Bruno Fernandes (5,5) </strong>- Daleko je to bilo od izdanja na kakva nas je naviknuo u Premier ligi. Siguran s loptom u nogama, ali ostao je bez lucidnih rješenja, ozbiljnijih dodavanja za svoje suigrače, pa i pokušaja prema našim vratima.</p><p><strong>od 46. Francesco Trincao (6,5)</strong> - Jako zanimljiv mlad igrač koji je napravio puno nereda u našim redovima. Pametno se kretao između linija, prijetio Livakoviću, razigravao suigrače. Uostalom, Barcelona ga nije bezveze dovela u svoje redove...</p><p><strong>Joao Felix (7)</strong> - Lagan i rastrčan, opasan s loptom u nogama. U prvom dijelu jednom je zaprijetio Livakoviću, dok je u nastavku iskoristio veliku pogrešku suca Olivera (koji nije vidio igranje rukom Jote), pa zabio za vodstvo gostiju od 2-1.</p><p><strong>od 71. Bernardo Silva (5,5)</strong> - ušao u igru zadnjih 20-ak minuta, a promašio veliku priliku u 79. minuti.</p><p><strong>Cristiano Ronaldo (6,5)</strong> - Vatreni su ovoga puta sjajno zaustavili ponajboljeg igrača svijeta kojeg je u nekoliko navrata mučio i poljudski travnjak. U prvom dijelu zapažen tek po jednom pokušaju glavom i jednom dodavanju za Felixa, a to je za igrača takve klase - premalo. Početkom nastavka izborio isključenje Roga. Portugal je izjednačio (za 1-1) poslije njegovog 'slobodnjaka'.</p><p><strong>Diego Jota (6,5) </strong>- Prvi zaprijetio na utakmici, ali nije previše sudjelovao u igri. Ipak, razigrao se kad je Hrvatska ostala s igračem manje, asistirao za gol Joao Felixa. No, prije toga si loptu očigledno primirio rukom...</p><p><strong>od 77. Paulinho (-)</strong> - Ušao u završnici utakmice, igrao premalo za ocjenu.</p>