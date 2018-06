Kovin senzacionalni povratak u Serie A: Glavna je meta Juvea!

Mateo Kovačić sve je bliži izlaznim vratima Reala, a kako tvrdi španjolski AS najbliži njegovom potpisu je talijanski prvak - Juventus. Ukoliko se to ostvari Kova će napraviti senzacionalan povratak u talijansku Serie A.

Već prošlog ljeta Juve je za Kovačića nudio visokih 75 milijuna eura, ali im je iz Reala stigla jasna odbijenica, no oni su sada spremni na novi pokušaj dovođenja sjajnog hrvatskog veznjaka.

Naime, "stara dama" ovoga ljeta planira napraviti totalni "remont" veznog reda, a kao glavna meta spominje se hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

