Kod njega sredine nema. U očima navijača pleše na granici između ljubavi i mržnje. Ili je idol ili je tip koji uništava nogomet.

- Molim vas da me ne nazivate arogantnim. Ali prvak sam Europe i da, ja sam poseban (Special One) - rekao je José Mourinho (58) nakon što se prvi put popeo na krov Europe s Portom.

Otišao je na Otok, Englezi su s oduševljenjem prihvatili nadimak koji si je sam nadjenuo, a on je činio sve da ga i opravda. Na terenu, ali i pred mikrofonima. O da, ondje pogotovo.

- Proglasili su me devetim najutjecajnijim čovjekom na svijetu? Dobro, ali onda je moja supruga osma. Najmanje osma... - ispalio je.

Dok je radio u Interu, brak mu se raspao, a on je, kažu, od tog trenutka postao još teži, još arogantniji. I još uspješniji. Na svoj način.

- Bio bih frustriran da sam navijač koji je platio ulaznicu 50 funti pa morao gledati momčad koja se onako grčevito brani - kritizirao je protivnike dok je bio na klupi Chelseaja.

On je bio moj spasitelj

Kad je došao u Inter, nije imao problema bunkerom svih bunkera srušiti moćnu Barcelonu. U kojoj ga, u najmanju ruku, ne vole.

- Ako me u Barceloni mrze, to je njihov problem. Moj sigurno nije - kaže Mourinho.

Moćnog napadača Adriana znao je zvati u svako doba dana i provjeravati što radi kako bi bio uvjeren da živi sportskim životom. Pa mu je ovaj nakon jednog gola potrčao u zagrljaj. Posvetio ga je njemu i njegovom sinu.

- Uvijek je imao povjerenja u mene. On je moj spasitelj - govorio je Adriano.

Loš nogometaš, branič kojeg nitko nije želio, shvatio je već s 15 da to nije za njega. Učio je od Bobbyja Robsona, prvo kao prevoditelj, onda i kao pomoćnik, družio se s Tomom Ivkovićem. I postao vjerojatno najbolji trener na svijetu. I jedan od rijetkih, vrlo rijetkih, koji su veće zvijezde od svojih igrača. Zapravo, možda i jedini.

- Jedan sam od najvećih trenera na svijetu - govorio je skromno o sebi na Old Traffordu.

Došavši na Otok, José se na brzinu “zakačio” sa svima. S Alexom Fergusonom također. No brzo su se pomirili i sprijateljili.

- Kad mi bude 60, volio bih da se netko trese dok ja govorim kao što se meni događa s njim - rekao je Mourinho.

Rastava ga je pogodila

Mourinho se od Angolke Matilde Farije (56), s kojom je u 30 godina braka dobio dvoje djece, kći Matilde (25) i sina Joséa Márija (21) rastao 2009. godine. Kružile su priče da je imao ljubavnicu u Engleskoj, kao i da je, dok je bio u Portu, spavao s djevojkom vođe navijača. No rastava ga je, kažu, strašno pogodila.

- Najvažnija mi je stvar u životu biti dobar otac - rekao je jednom prilikom.

Fabio Cannavaro o njemu je govorio biranim riječima.

- Cijenim ga jer je inteligentan. Zna vrlo dobro taktizirati s medijima i ako nešto ne valja u njegovoj momčadi, sakrije to bez problema, jer odvlači pozornost na sebe izjavama. Cijenim ga i kao vrsnog trenera, taktičara i poznavatelja nogometa. U svakom slučaju, sigurno je jedan od najboljih - rekao je, pa onda nastavio u suprotnom tonu:

- Ne volim ga jer se često ponaša kao da je on glavni sud na svijetu. Njegova uvijek mora biti zadnja i često se postavlja iznad svega i svakoga. No, to je njegov stil. Nije mi zbog toga skroz odbojan, ali da ima malo više taktičnosti imao bih samo lijepe riječi za njega.

Joséovi biseri

Posebni ili Iskusni

Lani je odlučio da ne želi biti 'The Special One' ili 'Posebni'. Taj mu je nadimak dosadio.

Taj su mu nadimak dodijelili još 2004. godine kada je s Portom šokirao nogometni svijet i osvojio Ligu prvaka.

- Kad sam došao u London samo sam rekao da sam normalan menadžer na čelu posebne skupine. Odjednom sam postao 'Posebni' iako samoga sebe nikad nisam tretirao na taj način. Ne mislim da sam najbolji trener na svijetu, ali isto tako ne vjerujem da postoji na svijetu bolji od mene - rekao je jednom prilikom.

Sad preferira da ga se zove 'Iskusni'.

- Sve sam prošao u nogometu i više me ništa ne može iznenaditi. Što god doživio u nogometu, za mene će to biti 'deja vu', ja sam već sve prošao - poručio je José Mourinho, pa dodao:

- U nogometu vam treba posebna fizička sprema, tu ne možete s 40 godina imati isti potencijal kao s 20 ili 30 godina. Naravno, ako se ne zovete Zlatan Ibrahimović. A za kvalitetan trening treba vam mozak, znanje i iskustvo koje vas s godinama može učiniti samo boljim igračem ili trenerom.

Bolje pet puta po 1-0 nego 5-0

Čovjek je koji ne bira sredstva kako doći do cilja. Pragmatičan taktičar. Nakon što je s Interom razbio Genou 5-0 davne 2009., ispalio je:

- Samo smo pobijedili. Nije to bila savršena utakmica, već tek tri osvojena boda i to je ono što mi je najvažnije. Mijenjao bih tih 5-0 za pet pobjeda ostvarenih - rekao je.

Te je sezone uzeo čuveni treble, triplettu, a prolaz protiv Barcelone u polufinalu Lige prvaka ogledni je primjer njegova načina nogometa. "Nerazzurri" su parkirali autobus i provukli se do madridskog finala gdje je pao Bayern.

Voli Inter i njegove navijače, to je često isticao, no život u Italiji nikako mu nije odgovarao. Česte svađe s protivničkim trenerima, novinarima koji su ga iritirali... Engleska je za njega ipak zemlja broj 1.

- Je li gotova moja ljubav veza s Italijom? Ne može biti, nikada nije započela. Ponovit ću da mi se sviđa ovdje, da mi se sviđaju Interovi navijači i sve što je teško. Iz tih sam razloga sretan čovjek - kazao je jednom.

Uz materinji portugalski, govori i talijanski, francuski, engleski, katalonski i španjolski. Vatikan ga je čak angažirao da da glas papi Franji u jednom animiranom filmu.

Ronalda ostavio na rubu suza

Prije povratka na Otok tri je godine bio trener Real Madrida. Doveo je Luku Modrića na Bernabéu, a ostatak znate. No nije ga bilo briga kakva je zvijezda s druge strane. Luka je otkrio kako je jednom oprao Cristiana Ronalda pred cijelom momčadi.

"Bio sam iznenađen Mourinhovom ljutitom reakcijom. Igrali smo kup utakmicu, vodili 2-0, ali Mourinho je poludio jer Ronaldo nije u defenzivi ispratio njihovog beka. U poluvremenu sam u svlačionici vidio očajnog Cristiana, na rubu suza. Rekao mi je "dajem sve od sebe, a on me samo kritizira". Nedugo nakon toga u svlačionicu je ušao Mourinho i okomio se na portugalskog napadača. U nastavku je opet došlo do sukoba", napisao je Modrić u autobiografiji.

Čvrsta ruka njegov je moto.

- Danas su nogometaši razmaženi i nezreli. Ponašaju se kao obijesna djeca. Jednostavno im nedostaje zrelosti na osobnoj razini, a tom nedostatku obilato doprinose i ljudi iz njihovog okruženja. Nogometaši su prije bili zreliji tj. ranije su sazrijevali. Nisu bili držani pod staklenim zvonom pa bi ranije formirali pravi karakter. Danas... Okruženi su sa previše pažnje i previše izgovora za svoje postupke - govorio je Mourinho.

Scena u kojoj ga trener Dinama Kruno Jurčić hvata u zagrljaj nakon razbijanja na Bernabéuu 6-2 prije gotovo deset godina jedna je od onih koje se pamte.

- Nisam mu prvi prišao, ipak nisam trener takvog kalibra da mu prilazim. On je prišao meni i kratko smo razgovarali - rekao je ironično Jurčić.

U Engleskoj je 2013. José ponovno preuzeo Chelsea pa zasjeo na klupu drugog velikana, Manchester Uniteda. Jedna od velikih želja u "crvenim vragovima" bio mu je Ivan Perišić. I to je Hrvat sam priznao.

- Kad me José nazvao, bilo je to nešto čudesno. Pa kako ćeš njega odbiti?! To je jako teško. Jako sam želio otići k njemu i igrati za United. San mi je bio igrati u svim najjačim ligama. Nažalost, nije se dogodilo. Bilo je to vrlo bolno - rekao je Perišić.

Dvije godine trajala je njegova epizoda na Old Traffordu, posvađao se "na mrtvo ime" s Paulom Pogbom, a nakon godinu dana mirovanja, stigao je u Tottenham u studenom 2019. nakon otkaza Mauriciju Pochettinu. Čim je došao, engleskim je medijima na volej došla njegova izjava iz 2015.

Nikad ne bih mogao voditi Tottenham

- Ma dajte, molim vas... Nikad ne bih mogao voditi Tottenham, moja veza s navijačima Chelseaja jednostavno je prejaka, previše ih poštujem - govorio je četiri godine prije nego što je potpisao ugovor od 15 milijuna funti koji istječe u ljeto 2023.

I tamo muku muči s rezultatima. Jer prošlu je sezonu završio tek šesti, u Ligi prvaka ispao u osmini finala. I usput se, naravno, svađao sa sucima.

- Mislim da bi VAR trebalo preimenovati u VR. Da nosi ime videosuci. Pa suci na terenu više nisu suci. Oni su postali pomoćnici, glavne odluke donosi suci u VAR sobi - rekao je nakon jednog poraza od Southamptona.

Veliki je prijatelj Hrvatske i hrvatskog nogometa. Humanitarac i ambasador UN-ova svjetskog programa za hranu bio je ambasador i Sportskih igara mladih, dolazio je u Zagreb 2017. pogledati utakmicu Hrvatske i Ukrajine u kvalifikacijama za SP u Rusiji.

- Nemam neki skriveni cilj, ovdje sam došao uživati u slobodnim danima, posjetiti neke dobre prijatelje poput Mijatovića ili Šukera. Znam da svi misle kako sam došao pogledati neke igrače, ali u današnjem nogometu ne trebate putovati kako biste vidjeli neke igrače, sve ih znam otprije. Želio sam se opustiti u lijepom vremenu, a ne kišnom kao u Manchesteru - pravdao se.

A na samom Mundijalu, nakon što su nesretno izgubili ono finale, stao je na stranu "vatrenih" i penala koji je skrivio njegov nesuđeni igrač Perišić.

Hrvatska je zemlja velikih talenata

- Četiri milijuna Hrvata bit će vrlo razočarani. Na poluvremenu je bolja momčad gubila 2-1 i to zbog pogreške u primjeni VAR-a, odnosno pogrešnog tumačenja njegovog koncepta. Ne govorim o tome je li bio penal, to je diskutabilno. VAR bi trebao ispravljati ozbiljne sudačke pogreške, ali ovdje to nije bio slučaj. Hrvatska je igrala s velikim ponosom, ali u nogometu je bit pobjeda i Francuska je prvak. Žao mi je što se na poluvrijeme nije otišlo s 1-1, ovako će utakmica zauvijek ostati zapamćena kao finale VAR-a - govorio je.

Nakon što je izvukao Dinamo, podcrtao je:

- Hrvatski nogomet je hrvatski nogomet, to je zemlja velikih talenata, prava nogometna nacija...

Igrao je protiv šestorice hrvatskih trenera, a trojica od njega - nisu izgubila. Slaven Bilić je na klupi West Hama u listopadu 2015. pobijedio Mourinhov Chelsea 2-1. Carroll je ušao s klupe i zabio za pobjedu, a za Chelsea su igrali Diego Costa, Eden Hazard, Fabregas, Terry, Matić, Willian, Azpilicueta...

Pobjeđivali ga Bilić i Leko

Ukupno su Mourinho i Bilić imali šest obračuna, a osim te pobjede Slaven je izvukao još jedan remi u studenom 2016. godine, tada s West Hamom protiv Joséova Manchester Uniteda (Ibrahimović, Pogba, Rashford, De Gea, Mata...).

Drugi Hrvat koji je srušio Mourinha bio je ove sezone - Ivan Leko. U Europskoj ligi Antwerpen je u skupini iznenadio Tottenham pobjedom 1-0 golom Rafaelova. U Londonu su Spursi slavili 2-0.

No, još je jedan naš stručnjak izišao nepobijeđen iz okršaja s velikim portugalskim strategom. Bio je to Ante Šimundža, koji je na klupi Maribora u studenom 2014. remizirao 1-1 s Chelseajem. Jose je na teren Ljudskog vrta izveo Drogbu, Hazarda, Schürrlea, Williana, Fabregasa, Matića, Terryja, Ivanovića, Čecha... i nije pobijedio slovenskog prvaka.

Nadamo se da su Zoran Mamić i Dinamo sljedeći na Mouovoj crnoj listi.