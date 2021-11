Američki tenisač Sebastian Korda zaustavio je pobjednički niz Marina Čilića te ga je u dva seta svladao u meču 2. kola dvoranskog ATP 1000 turnira u Parizu. Za samo jedan sat i 11 minuta Korda, 39. tenisač na svijetu, sa 6-2, 6-4 je svladao Čilića.

Svaki igrač držao je čvrsto svoj servis na početku meča do 2-2 kada je u tili čas hrvatski tenisač potonuo do kraja prve dionice. Mladi, 21-godišnji Amerikanac nanizao je četiri gema za uvjerljivo osvajanje prvog seta (6-2). U drugom setu Čilić se držao do 3-3 kada Korda radi novi break i ključni korak prema pobjedi.

Korda je iskoristio tri od tri break lopte, dok Čilić u ni jednom trenutku nije bio ni blizu oduzimanja početnog udarca svog suparnika. Bio je ovo drugi međusobni meč Korde i Čilića te druga pobjeda Amerikanca. Prvi puta su se sastali također ove godine, Korda je slavio u Acapulcu.

ATP Pariz, 2. kolo:

Sebastian Korda (SAD) - Marin Čilić (Hrv) 6-2, 6-4