Kraj sna hrvatskih rukometaša o medalji: Mađari u polufinalu

Hrvatska U-21 rukometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u polufinale Svjetskog prvenstva u Magdeburgu. Nakon velikog povratka krajem prvog dijela i egal igre do ulaska u zadnjih sedam, osam minuta Mađarska je pobijedila 28-23.

Bila je to čudna utakmica s obje strane, Hrvatskoj je pet minuta trebalo za prvi gol, a već u 19. na semaforu je stajalo velikih 11-5 za Mađarsku. A onda, do poluvremena su izabranici Andrije Nikolića serijom 5-0 došli na 13-13!

U nastavku velika borba i igra gol na gol do same završnice. Mađari su od 50. do 57. minute napravili seriju od 5-0, otišli na 25-21 i prelomili utakmicu. Hrvatskoj se pritom u ključnim trenucima ozlijedio Matej Vuleta.

Peter Lukacs i Tamas Papp s četiri gola bili su najbolji strijelci kod Mađara, a mlade "kauboje" predvodio je Zlatko Raužan sa sedam golova. Matej Mandić obranio je deset, Dominik Kuzmanović tri lopte, a mađarski golman Kristof Palasics 11.

Hrvatska će razigravati za poredak od petog do osmog mjesta, u subotu je od 12.30 očekuje utakmica protiv Portugala koji je izgubio od Islanda. Polufinalni parovi su Mađarska - Island i Srbija - bolji iz večernjeg ogleda Njemačke i Danske.