Kraj za Rakitića i Sevillu! West Ham ih izbacio u produžetku, Jakićevi prošli u 121. minuti

Nogometaši Lyona, West Ham Uniteda i Eintrachta iz Frankfurta pridružili su se Atalanti, Bragi, Rangersu, Barceloni i RB Leipzigu u četvrtfinalu ovosezonskog izdanja Europske lige.

Lyon je četvrtfinale izborio zahvaljujući 1-1 remiju na svom terenu u uzvratu protiv Porta kojim je obranio minimalnu 1-0 pobjedu iz prvog susreta prošlog tjedna. Lyon je poveo nakon protunapada preko Dembelea u 13. minuti, a na 1-1 poravnao je Pepe prekrasnim udarcem u 27. minuti. Usprkos velikom pritisku u nastavku Porto nije uspio postići još jedan gol kojim bi odveo dvoboj u dodatnih pola sata.

No, zato se produžetak igrao u Londonu u dvoboju West Ham Uniteda kao i u Frankfurtu gdje su se sučelili Eintracht i Betis.

West Ham, koji je već nastupom u osmini finala ostvario najveći uspjeh kluba u Europi ikada, otišao je korak dalje izbacivši šesterostrukog osvajača ovog natjecanja Sevillu svladavši ga u uzvratu sa 2-0 nakon produžetka i tako nadoknadivši 0-1 zaostatak iz prve utakmice. Tijekom osnovnih 90 minuta mrežu Seville pogodio je Souček koji je u 39. minuti pravodobno utrčao na ubačaj Antonija i glavom zatresao mrežu, da bi u produžetku prolazak "čekićarima" osigurao Jarmolenko koji je najbrže reagirao na odbijenu loptu u 112. minuti nakon pokušaja Fornalsa.

Ivan Rakitić igrao je za Sevillu do 56. minute, dok je Nikola Vlašić ostao na klupi West Hama.

U Frankfurtu su domaći Eintracht sekunde dijelile od prolaska nakon 90 minuta jer je držao 0-0 sve do 90. minute što mu je uz 2-1 pobjedu iz prve utakmice u Sevilli garantiralo prolazak. No, u 90. minuti je Fekir probio lijevi bok i ubacio loptu u peterac domaćih gdje je Iglesias reagirao brže od dvojice domaćih stopera te pogodio za vodstvo Betisa i dodatnih pola sata. Ipak, na samom isteku produžetka Eintracht je preko Hintereggera stigao do gola koji ga je odveo u četvrtfinale. Kostić je ubacio loptu u kazneni prostor gostiju iz slobodnog udarca, vratar Betisa Rui Silva je pogrešno procijenio istrčavanje, a Hinteregger je uz veliku dozu sreće ramenom poslao loptu u mrežu.

Kristijan Jakić odigrao je svih 120 minuta za Eintracht.

Ispadanjem Seville i Betisa grad domaćin ovogodišnjeg finala Europske lige Sevilla ostala je bez predstavnika u ovom natjecanju.

Ždrijeb četvrtfinala Europske lige i Konferencijske lige na rasporedu je u petak u Nyonu u 13.30. Ždrijeb je otvoren i neće biti nositelja niti "zaštićenih" parova. Bilo koja momčad može biti izvučena protiv bilo koje druge momčadi.

Odmah nakon četvrtfinala bit će izvučeni i polufinalni parovi.