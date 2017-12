Kralj Japana i dalje je vladar ringa: Nokautom srušio rekord

Točno 60 sekundi bilo je potrebno jednom od najboljih MMA boraca u povijesti da nokautira Tsuyoshija Kosaku (47) i upiše rekordnu, osmu pobjedu u nizu u MMA-u. Pa čak i dok je bio u najboljim danima, Mirko Filipović (43) nije uspio nanizati osam pobjeda. Tu osmu izgubio je od najvećeg rivala Fjodora Jemjeljanenka.

Mirko sada pod stare dane obara još neke rekorde, a budući da do kraja karijere ima još dvije borbe moguće je da će taj rekord još dodatno podebljati. Na kraju krajeva, ima apsolutno pravo boriti se dokle god on smatra da je to potrebno.

Istina, današnji protivnik nije dorastao našem šampionu. Kosaka Mirku nije mogao parirati ni dok su obojica bila u najboljim danima, ali kada prihvatiš borbu protiv Cro Copa barem djelomično si svjestan u što si se upustio.

Mirko je, dakle, dominantnom predstavom natjerao suca uz ring da baci znak za prekid borbe i na taj način spasi palog borca. Sve je to iz kuta gledao njegov stariji sin Ivan, koji je po prvi put stajao uz ring dok je njegov otac nastupao. Kakva ekipa u crvenom kutu - Filipović Junior, nekadašnji svjetski i europski prvak Stipe Drviš te hrvatski MMA borac Ante Delija.

Filipović je odlučio da je sada pravo vrijeme za izlet sa sinom u Japan te da je 'mali' danas dovoljno velik da razumije i vidi neke stvari. Razgledao je Tokio, vidio nešto novo i kući se vraća s lijepim uspomenama i tatom kao pobjednikom.

Tko zna, možda i njega jednog dana vidimo u ringu pa makar u kutu nekog borca, u ulozi vrhunskog MMA trenera. Jabuka ne pada daleko od stabla, Filipovićima je borba u genima.