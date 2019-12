Kralj je došao spasiti stvar: Milan potvrdio Ibrahimovića!

Nakon sedam godina izbivanja, Zlatan Ibrahimović vratio se u Milan! Slavni talijanski klub potvrdio je angažman švedskog napadača koji je potpisao ugovor na pola godine vrijedan tri milijuna eura. Rossoneri će ga predstaviti 2. siječnja kada će i potpisati ugovor.

Naravno, postoji mogućnost da se taj ugovor i produži, a to sve ovisi o Ibri i njegovim igrama.

Milan ima katastrofalnu sezonu, a Šveđanin je prihvatio njihov zov u pomoć. Na San Siru je igrao od 2010. do 2012. i donio im je posljednji naslov u Serie A, a Zvonimir Boban i Paolo Maldini se nadaju da će im i ovaj put pomoći te barem pogurnuti klub prema Europi. Koliko je dominirao u tome kratkom vremenu, govori podatak da je najbolji strijelac Milana u ovome desetljeću s 42 gola, a na San Siru ga nema već sedam godina.

Naravno, veliko je pitanje kako će se Zlatan adaptirati na zahtjevnu talijansku ligu. Nije on više mladić, 38 godina mu je na leđima, ali Rossoneri su odlučili riskirati i dovesti ga da ugasi požar.

DONE DEAL! AC Milan have signed Zlatan Ibrahimovic on a free transfer after the former Sweden international left LA Galaxy earlier this year. pic.twitter.com/pzHRSbM9nP