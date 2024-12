Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura!

Nenad Bjelica dobio je otkaz u Dinamu nakon svega tri mjeseca otkako se vratio. Presudile su mu neuvjerljive predstave u HNL-u, niz od pet utakmica bez pobjede koji je uspio prekinuti slavljem 3-2 protiv Varaždina, ali i brojne ozljede koje su pogodile svlačionicu 'modrih'.

Bjelica drugi mandat u Dinamu nikako neće pamtiti po dobrome, ali barem će se dobro naplatiti. Jer, kako saznajemo, u ugovoru koji je s hrvatskim prvakom potpisao u rujnu, u slučaju otkaza trebao bi dobiti otpremninu u iznosu od 12 mjesečnih plaća. Kako mjesečno na klupi zagrebačkog kluba prima oko 100 tisuća eura bruto, otpremnina bi trebala biti negdje u visini 1,2 milijuna eura bruto. Što je, kada se zbroji sa svim ostalim otpremninama koje je dobio tijekom karijere iznos od preko 5 milijuna eura koje je zaradio samo zbog otkaza.

Tuga igrača GNK Dinamo nakon odigrane utakmice 1:1 sa Slaven Belupom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski trener je tako u dvije godine i tri mjeseca dobio četiri otkaza. Prvi u rujnu 2022. godine u Osijeku pa je zatim u travnju prošle godine preuzeo Trabzonspor, no otišao je s klupe u listopadu prošle godine. Više od mjesec dana kasnije preuzeo je Union Berlin gdje se na kraju zadržao tek pet mjeseci, mjesec kraće nego u Turskoj. Potom je stigao i u Dinamo koncem rujna ove godine, da bi svega tri mjeseca kasnije morao otići.

S Osijekom se uspio dogovoriti

Bjelica je iz Osijeka, Trabzona i Dinama po drugi put otišao rezultatski neispunjena cilja, ali je dobio otpremninu. Ukupno je u zaradio preko 5,3 milijuna eura! To je ono što se zna, jer iznos otpremnine iz Union Berlina nije poznat pa je suma vjerojatno i veća. No, idemo redom.

U ljeto 2022. godine skupa i pretplaćena momčad Osijeka bilježila je katastrofalne rezultate. Navijači su zazivali Bjeličin otkaz, klub je tonuo sve dublje, ali čelnici ga nisu htjeli smijeniti zbog - masne otpremnine. Njemu, pak, odlazak također nije bio opcija, a razlog je, zapravo, prilično neuobičajena klauzula koja se nalazila u ugovoru. Naime, da je Bjelica sam odstupio, on bi sam morao namiriti klubu ostatak financijskih uvjeta do kraja ugovora, kao i njegov stožer.

Zagreb: Konferencija za medije Dinama povodom utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Gorice i Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na kraju je došlo do dogovora. Osijek ga je smijenio deset mjeseci prije isteka ugovora i isplatio mu otpremninu od 1,5 milijuna eura. Bilo im je preskupo isplatiti i njegov stožer pa su ih jednostavno ostavili u klubu i imenovali Rene Pomsa novim trenerom. Nakon Bjelice su na kraju i svi njegovi pomoćnici napustili Osijek.

Odmarao je hrvatski trener više od pola godine pa dobio angažman u Trabzonsporu. Cilj je bio privesti kraju vrlo lošu sezonu u kojoj su u prvenstvu završili na šestom mjestu pa potom pojačati momčad i u novoj sezoni krenuti u boj na mjesta koja vode u Europu. I nije to izgledalo loše, ali Turci su poznati kao ne baš strpljivi pa su mu dali otkaz nakon četiri poraza.

Otišao iz Dinama zbog smanjenja plaće

Kako su tada pisali turski mediji, ugovor ga je vezao do lipnja 2025. godine, a Bjelica je od Trabzonspora potraživao tri milijuna eura otpremnine i punu isplatu za sve članove svog stožera. No, Turci su to odbili pa su se dogovorili. Hrvatskom treneru su navodno isplatili 1,5 milijuna eura.

Možda i najljepše trenerske dane Bjelica je proveo u Dinamu kojeg je vodio od 2018. do 2020. godine. Osvojio je dva prvenstva i jedan Kup, igrao Ligu prvaka i izborio europsko proljeće nakon 49 godina. Nakon velike pobjede na Poljudu u ožujku 2020. godine 'modri' su napravili veliki korak prema novoj tituli, ali onda se pojavio korona virus.

Dinamo je u jeku korona virusa, kada je bila prekinuta sezona, smanjio plaće Nenadu Bjelici, njegovom stožeru i svim igračima. Svi su se pobunili protiv toga, da bi na koncu Bjelica dogovorio sporazumni raskid.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Odlazim iz kluba, a nismo se posvađali. Branio sam svoju odluku, a Dinamo je branio sebe. Svatko je radio legalno. Normalno da mi je teško. Bio sam ovdje dvije godine i ostvario vrhunske rezultate. Atmosfera je bila sjajna i jasno da mi je teško. No, to je život - rekao je tada Bjelica koji je na ime otpremnine dobio 1,1 milijun eura. Ipak, nije dobio cijeli iznos. Kako su tada pisali mediji, oprostio je Dinamu 1,4 milijuna eura jer bi mu po ugovoru pripadalo 2,5 milijuna eura.

U Berlinu dobio otkaz prije kraja sezone

Bjelica je, potom, dobio otkaz u desetom klubu svoje karijere, a je li mu sjela otpremnina to samo znaju on i čelnici Union Berlina. Ugovor ga je vezao do ljeta 2025. godine, no nije poznato koliko mu je mjesečno sjedalo na račun. Da je izborio ostanak u Bundesligi, pripao bi mu bonus od 100 tisuća eura i produljenje ugovora na još godinu dana, no dobio je otkaz prije kraja sezone.

Neuspješan povratak na Maksimir

Kada je koncem rujna ove godine zamijenio Sergeja Jakirovića na klupi Dinama, brojni navijači pomislili su da je to to i da je upravo Bjelica glavni čovjek za promjene. Svima je u sjećanju itekako bio njegov prvi angažman tijekom kojeg je Dinamo bio moćan, nizao vrhunske rezultate, posebice one u Ligi prvaka.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, ovoga puta nije išlo. Bjelica nije pronašao način kako probuditi uspavanu momčad i pokrpati rupe koje je Jakirović ostavio za sobom, a momčad je na polusezoni napustio na trećem mjestu iza Rijeke i Hajduka. U trenutku kada se čekala proslava Nove godine i odlazak na pripreme u Tursku, no te obaveze će preuzeti netko drugi.

Budući da je, neslužbeno, zarađivao oko 100 tisuća eura mjesečno bruto, a po ugovoru ima pravo na otpremninu od 12 mjesečnih plaća, Bjelica će i s Maksimira otići punih džepova.