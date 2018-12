Kralj Rakitić: Nitko u La Ligi nema više dodavanja od njega

Ivan Rakitić u Barceloni igra u životnoj formi. I ne samo to, ove sezone dobio je i kapetansku vrpcu, koju je nosio dva puta. Prvi put protiv Leonese, drugi protiv Tottenhama u Ligi prvaka i postao prvi Hrvat koji je bio kapetan Barcelone!

- Velika je to čast, ali me nije promijenilo. Bio sam kapetan Seville, ni tamo me traka nije promijenila. Ostajem isti, živim nogomet sto posto i uvijek mi je momčad na prvome mjestu - rekao je Ivan Rakitić.

Valverde ga obožava

Koliko je privržen Barceloni najbolje govori činjenica da je odbio bogatu ponudu PSG-a.

- Nikad nisam htio otići. Za mene je najveća stvar koju mogu učiniti braniti Barcelonin grb. Supruga i djeca su sretni u Barceloni i nema drugog mjesta gdje bih želio živjeti. Osjećam poštovanje navijača na svakom koraku, poštovanje suigrača, čelnika, trenera, predsjednika... A to je najbolje za nogometaša - kaže Rakitić.

Pedantni španjolski statističari, koji krajem svake godine iznose hrpu nevjerojatnih podataka, izbrojili su da je Ivan Rakitić u 2018. imao najviše dodavanja u španjolskom prvenstvu. Svaka čast Modriću, Kroosu, Busquetsu i Saulu, pišu Španjolci, ali “kralj La Lige je Raketa”. U godini na izmaku Raketa je imao 2676 dodavanja, 350 više od prvog sljedećeg. Od tih 2676, točnih je bilo 2436!

U sustavu 4-3-3, kojem se Barcelona vratila ove sezone, Rakitić je centralni vezni zadužen za distribuciju lopte. I to radi toliko dobro da ga Valverde hvali nakon svake utakmice. I to toliko da su se navijači šalili da mu je Rakitić - rođak.

- Zahvalan sam mu na tim riječima. Puno smo razgovarali, imamo jako dobar odnos - rekao je Raketa.

Inspiracija za dres

U posljednjoj utakmici prvog dijela sezone Barcelona je pobijedila Celtu 2-0, zasjela na prvo mjesto, a Raketa je opet bio jedan od najboljih.

- Bio je to sjajan završetak ove prekrasne godine - kaže Rakitić.

Hrvatski reprezentativac toliko dobro igra da je, kako kažu navijači na društvenim mrežama, bio inspiracija dizajnerima za novi dres Katalonaca, koji je identičan hrvatskom. Jedina razlika su boje, dok je hrvatski crveno-bijeli, Barcelonin je crveno-plavi. Tko zna, možda je upravo Raketa kumovao novom dresu. Jer, ruku na srce, ovo je godina kakvu je, kako kaže, mogao samo sanjati. “Kralj La lige”.

70 utakmica ove godine Odigrao je Ivan Rakitić, od čega 22 za reprezentaciju Hrvatske. Jedini igrač koji je ove godine odigrao više utakmica od Ivana Rakitića je Antoine Griezmann iz Atletico Madrida. On je odigrao 74 utakmice jer, za razliku od Rakete, nije bio ozlijeđen.

Rakitić u Barceloni ima broj četiri - Dok je bio mlad, moj tata je igrao nogomet. Bio je defenzivni vezni i nosio je broj četiri - rekao je Rakitić.

Počeo sa 17 - Za Basel je debitirao sa 17 godina. Bio je najbolji mladi igrač lige i njegov gol proglašen je najljepšim.

Sedam minuta - U Schalke je došao za pet milijuna eura. Za prvi gol trebalo mu je samo sedam minuta.

san snova - Bio je kapetan Seville, odveo ih je do europskog naslova, a bio je najbolji igrač Europske lige.

Kćeri za Hrvatsku - Prije odlaska na SP imao sam posebnu narudžbu. Morao sam kćerima donijeti dva nova hrvatska dresa. Nisu ga skidale tijekom cijelog SP-a, kaže Raketa.