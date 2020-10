Izbor je pao na\u00a0Mercedes-Maybach G650 Landaulet koji je proizveden u samo 99 primjeraka, a pri\u010da se kako je zvijezda Lakersa za njega izdvojila 1,5 milijuna dolara.\u00a0

Jedan od razloga je i taj \u0161to je krov automobila visok 2,2 m pa LeBronu, koji je visok dva metra, glava ne\u0107e zapinjati.

Osim ovog predivnog Mercedesa, \u010dovjek \u010dija se imovina procjenjuje na 480 milijuna dolara posjeduje jo\u0161 13 automobila.\u00a0Posebno je ponosan na svoju Chevy Impalu iz 1975. godine koja vrijedi 30.000 dolara.

U njegovoj gara\u017ei ponosno je smje\u0161ten i Bentley Continental GT bijele boje kojeg je platio 218.000 dolara.\u00a0Chevy Camaro SS iz 2010. godine vrijedi 25.000 dolara, a posebno mjesto u njegovom srcu ima Dodge Challenger SRT koji je obojen u boje Dallas Cowboysa, njegove najdra\u017ee mom\u010dadi, a njega je platio oko 50.000 dolara.

Ne bi to bilo to da njegovu gara\u017eu ne krasi i legendarni 'zlatni konj'. Zvijezda Lakersa ima \u010dak tri Ferrarija. Ferrari 599 platio je 310.000 dolara,\u00a0Ferrari F430 Spider 217.000,\u00a0 a Ferrari 458 Spider 245.000 dolara.

Najskuplja zvjerka u njegovoj gara\u017ei je\u00a0Lamborghini Aventador Roadster za kojeg je iske\u0161irao \u010dak 670.000 dolara. Posebno drag mu je Mercedes-Benz Maybach 57 S za kojeg ima specijalno dizajnirane registracije na kojima pi\u0161e 'Kralj'. Tu je i\u00a0Maybach S650 koji ga je ko\u0161tao 200.000 dolara, a gara\u017ea strastvenog zaljubljenika u automobile ne mo\u017ee pro\u0107i bez jednog Porschea. On se zaljubio u 911 Turbo S kojeg je platio 190.000 dolara. Ukupno je na sve automobile potro\u0161io 2,1 milijun dolara.

Obzirom na \u010detverogodi\u0161nji ugovor koji je potpisao s Lakersima, a koji \u0107e mu donijeti 153 milijuna dolara, ne sumnjamo da \u0107e se LeBron po\u010dastiti s jo\u0161 pokojom\u00a0'igra\u010dkom'.

Kralj se počastio: LeBron kupio Mercedes vrijedan 1,5 mil. $

LeBron James je razmišljao kako da se počasti nakon što je osvojio novi naslov. Iako u garaži ima 13 limenih ljubimaca, to nije nikakav problem. Njima je odlučio priključiti još jednog...

<p>U košarci je napravio sve. Ima četiri NBA naslova, četiri MVP nagrade, dva olimpijska zlata i već sad bi mogao u miru močiti noge u bazenu, uživati u kubankama i piti šampanjac. Ali on i u 35. godini života dominira u NBA ligi. </p><p>Dečko iz Akrona, Kralj, veliki<strong> LeBron James</strong>. U ligi se pojavio 2003. godine kao dio jednog od najjačih draftova u povijesti. Mnogi iz njegove generacije su se umirovili, neki nisu ni upola napravili koliko se očekivalo od njih, a on je i dalje tu. </p><p>Veliki LeBron je prije nekoliko dana s Lakersima osvojio NBA naslov, svoj četvrti, a ukupno 17. u povijesti franšize. Kralj je jedva dočekao da izađe iz balona u Orlandu i pridruži se svojoj obitelji u raskošnoj vili u Los Angelesu. Nakon što je odmorio i podružio se s obitelji, razmislio je kako da se počasti. Iako u garaži ima 13 limenih ljubimaca, to nije nikakav problem. Njima je odlučio priključiti još jednog. </p><p>Izbor je pao na Mercedes-Maybach G650 Landaulet koji je proizveden u samo 99 primjeraka, a priča se kako je zvijezda Lakersa za njega izdvojila 1,5 milijuna dolara. </p><p>Jedan od razloga je i taj što je krov automobila visok 2,2 m pa LeBronu, koji je visok dva metra, glava neće zapinjati.</p><p>Osim ovog predivnog Mercedesa, čovjek čija se imovina procjenjuje na 480 milijuna dolara posjeduje još 13 automobila. Posebno je ponosan na svoju Chevy Impalu iz 1975. godine koja vrijedi 30.000 dolara.</p><p>U njegovoj garaži ponosno je smješten i Bentley Continental GT bijele boje kojeg je platio 218.000 dolara. Chevy Camaro SS iz 2010. godine vrijedi 25.000 dolara, a posebno mjesto u njegovom srcu ima Dodge Challenger SRT koji je obojen u boje Dallas Cowboysa, njegove najdraže momčadi, a njega je platio oko 50.000 dolara.</p><p>Ne bi to bilo to da njegovu garažu ne krasi i legendarni 'zlatni konj'. Zvijezda Lakersa ima čak tri Ferrarija. Ferrari 599 platio je 310.000 dolara, Ferrari F430 Spider 217.000, a Ferrari 458 Spider 245.000 dolara.</p><p>Najskuplja zvjerka u njegovoj garaži je Lamborghini Aventador Roadster za kojeg je iskeširao čak 670.000 dolara. Posebno drag mu je Mercedes-Benz Maybach 57 S za kojeg ima specijalno dizajnirane registracije na kojima piše 'Kralj'. Tu je i Maybach S650 koji ga je koštao 200.000 dolara, a garaža strastvenog zaljubljenika u automobile ne može proći bez jednog Porschea. On se zaljubio u 911 Turbo S kojeg je platio 190.000 dolara. Ukupno je na sve automobile potrošio 2,1 milijun dolara.</p><p>Obzirom na četverogodišnji ugovor koji je potpisao s Lakersima, a koji će mu donijeti 153 milijuna dolara, ne sumnjamo da će se LeBron počastiti s još pokojom 'igračkom'.</p>