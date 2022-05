'Kraljevi' nasmijani uoči finala: Modrić će igrati do kad i Miura, jedan bi mijenjao suprugu za LP

Odbrojavamo sitno do velikog finala Lige prvaka između Reala i Liverpoola koji će se odigrati ove subote od 21 sat na Stade de Franceu.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Redsi' su u uzbudljivom posljednjem kolu Premiershipa ostali bez naslova engleskog prvaka, a 'kraljevi' su, s druge strane, osigurali novu titulu La Lige četiri kola prije kraja. Može se zaključiti da je tako psihološka prednost na strani Madriđana, čiji je tabor uoči velikog spektakla posjetio bivši nogometaš, a danas voditelj, Steve McManaman.

- Do kad ću igrati? Do 50. godine, kao Kazuyoshi Miura - rekao je Luka Modrić i nasmijao sve prisutne. Čak se malo i prevario! Legendarni Japanac, koji nosio i dres zagrebačkog Dinama, i dalje igra, i to u 56. godini života!

- U finalu nema favorita. Liverpool je sjajna momčad, imali su odličnu sezonu. Mi smo pobijedili nekoliko velikih momčadi, PSG, Chelsea i City i sve te momčadi bile su favoriti protiv nas pa nas nisu prošli - zaključio je Modrić.

Dok nogometni genijalac Modrić ima već četiri osvojene Lige prvaka, neki njegovi suigrači zasad nisu stavili ruke oko 'klempavog pokala'. Jedan od njih je zahvalni veznjak Federico Valverde, koji je na Santiago Bernabeu stigao u ljeto 2018., baš nakon što je Real posljednji put osvojio Ligu prvaka, upravo preko Liverpoola.

- To je jedinstven trofej za svakog nogometaša na svijetu. Spreman sam žrtvovati puno toga za trofej, osim svog sina, pa možda čak i vlastitu suprugu - kazao je nasmiješeni Urugvajac, a nije se dugo čekao odgovor njegove supruge Mine Bonino:

- I ja bih njega žrtvovala da River Plate još jednom osvoji Copa Libertadores - odgovorila je na Twitteru.

Najčitaniji članci