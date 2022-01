Osim što je glavni motor i pokretač svih akcija Real Madrida, Luka Modrić u 'kraljevskom klubu' ima status legende, ali i svojevrsnog odgajatelja. Baš svim mlađim igračima uzor je baš hrvatski kapetan, pa kako i ne bi, kada u 37. godini igra na najvišem mogućem nivou.

Od onih nešto iskusnijih poput Carvajala, Vazqueza, Marcela, Alabe, Casemira i Nacha, do onih mlađih - Valverdea, Camavinge, Viniciusa Juniora i Rodryga. Baš svima njima je omiljeno na društvenim mrežama objaviti fotografiju sa osvajačem Zlatne lopte iz 2018., naravno, uz prigodan opis - "čarobnjak", "profesor" i slično.

A upravo je potonji Brazilac, Rodrygo (21), otkrio da mu je velika čast igrati s hrvatskim reprezentativcem i jednim od najboljih veznjaka u povijesti nogometa.

- To je sve počelo tako što mi je Modrić rekao da ga moram poštovati jer je dovoljno star da mi može biti otac. Od tada me počeo zvati "sine", a ja njega "oče". Užitak je igrati s njim. On je najbolji nogometaš s kojim sam ikad igrao, ali i najbolji nogometaš kojeg sam gledao. Prekrasno je imati ovakav odnos s njim - rekao je za brazilski TNT.

Rodrygo je na Santiago Bernabeu stigao u ljeto 2019. iz Santosa za 45 milijuna eura, odigrao 85 utakmica te zabio 11 golova i asistirao za još 17. Mladi Brazilac definitivno nije dosegao za svoj vrhunac, ali ako ga zdravlje posluži, on i Vinicius Junior će, bez sumnje, biti glavni igrači na krilima Madriđana narednih godina.

- Oduvijek sam sanjao igrati za Real i ne razmišljam o drugim klubovima. Nadam se da ću dugo ostati u Madridu. Uživanje je igrati s nogometašima poput Benzeme i Viniciusa, a nadam se da će nam se u napadu pridružiti i Mbappé - zaključio je Rodrygo.