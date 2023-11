'Kraljice šoka' na SP u Švedsku s novim izbornikom: 'Ozlijeđene su nam četiri važne igračice'

Za tri tjedna počinje Svjetsko prvenstvo rukometašica u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Ivica Obrvan, novi hrvatski izbornik, predstavio se javnosti te predstavio popis igračica koje će kandidirati za Svjetsko prvenstvo. Na njemu su 22 igračice, a Obrvanov je prvi posao bio samo skratiti listu od 35 koje je ranije IHF-u dostavio bivši izbornik Nenad Šoštarić.

- Postoji kostur reprezentacije, imat ćemo šest-sedam radnih dana za pripreme što je jako malo. Novi sam ovdje, moram pohvatati djevojke, koje još ne znam. Popis je isti koji je bio na zadnjem okupljanju protiv Grčke i BiH. Kao 22. igračicu dodali smo Laru Burić. Imamo problema s četiri igračice, oporavak Katarine Ježić ide u dobrom pravcu i trebala bi biti spremna. Valentina Blažević trenutačno još ne igra. Ivana Kapitanović u složenom je ciklusu oporavka i Klara Birtić koja ima longetu na nešuterskoj ruci koju će uskoro skinuti i vratiti se treninzima. Nadamo se da neće biti u iduća dva tjedna novih ozljeda. Ana Debelić ne može igrati na ovom Europskom prvenstvu - izvijestio je situaciju Obrvan, koji je u stožer kao pomoćnika dodao Antonija Pranjića, koji mu je suradnik u Podravki.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Bio sam 20 i više godina u muškom rukometu i nisam razmišljao kamo će me put odvesti. Od kolovoza sam na klupi Podravke, funkcionira sve jako dobro i mogu biti zadovoljan, kao i svi u klubu. Pitao sam se kako će izgledati prilagodba, a nije je ni bilo. Isti je sport, slični treninzi, nijanse se razlikuju, ovisno u klubu i razini. Kad sam dobivao ponudu iz Podravku, nakon stidljivih početnih kontakata, rekao sam da je to moj posao, da od toga živim i da trebam to prihvatiti. Potom je došao poziv HRS-a, u klubu me nisu sprječavali.

Reprezentacija se okuplja 20. studenog, trenirat će u Poreču, a u Novigradu odigrati dvije utamice protiv Konga i Crne Gore.

- Protivnike je odabrao prošli stožer, ali ja bih razmislio bih li izabrao Crnu Goru koja bi nam mogla biti protivnik u drugom krugu. Cilj? Nisam dobio nikakav cilj od Saveza, vidio sam da su mediji postavili ciljeve. Na zadnjem SP-u ova je reprezentacija zauzela 18. mjesto. Mislim da ako izborimo četvrtfinale, što će biti teško, ali ne i nemoguće, da bismo trebali biti zadovoljni. Imamo ozbiljne protivnike, Švedsku, Senegal i Kinu, pa se u drugom krugu spajamo s dvije jake ekipe, Mađarskom i Crnom Gorom.

Glavni tajnik HRS-a Damir Poljak zahvalio se prošlom izborniku.

- Zahvaljujem se Šoštariću i Snježani Petiki za doprinos koji su dali ženskom rukometu, pogotovo na osvojenoj prvoj medalji na Europskom prvenstvu. Nakkon kontakata s potencijalnim izbornicima, Upravni odbor jednoglasno je odlučio da izbornik bude Obrvan, dokazano je rukometno trenersko ime i trener našeg najvećeg ženskog kluba Podravke.