Hrvatske rukometašice su s uvjerljivih 29-21 (15-10) pobijedile reprezentaciju Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, odigranoj u subotu u porečkoj dvorani Žatika. Hrvatice su tako drugu utakmicu zaredom srušile Slovenke, koje su nastupale na dva posljednja SP-a.

Izabranice Nenada Šoštarića bile su razigrane, raspucane i sve do završnice dvoboja, u kojoj je došlo do manjeg opuštanja, vrlo čvrste u obrani. To je rezultiralo konstantnim povećavanjem prednosti kroz utakmicu i nagovještaj da bismo nakon 10 godina izbivanja s najveće svjetske smotre mogli očekivati i značajniji uspjeh.

Tako je već u 11. minuti bilo 6-2, nakon hrvatske serije 4-0, da bi na poluvremenu Slovenke bile u zaostatku od pet pogodaka (15-10). Hrvatska je u 34. minuti imala +7 (17-10), da bi se slovenske rukometašice do 44. minute uspjele zadržati na pet golova zaostatka (20-15). U sljedećih osam minuta "kraljice šoka" postigle su sedam, a primile samo dva pogotka te su u 52. minuti došle do okruglih +10 (27-17).

U završnici su gošće uspjele malo ublažiti poraz (29-21).

Paula Posavec, Ćamila Mičijević i Ana Turk postigle su po četiri pogotka za hrvatsku reprezentaciju, a po triput su mrežu zatresle Katarina Ježić, Lara Burić i Ivana Dežić.

Kod Slovenije je prednjačila bivša igračica Podravke Tjaša Stanko koja je sa osam pogodaka bila najefikasnija na utakmici.

- Danas su zbilja odigrale jednu lijepu utakmicu. Većinu nedostataka, koje smo uočili u prvoj utakmici i kroz zajednički trening, smo ispravili. Svaka igračica je dala obol i stvarno je bilo lijepo za gledati - zadovoljno je u izjavi za RTL televiziju ustvrdio izbornik Nenad Šoštarić koji čeka odluku čelnika Hrvatskih rukometnih saveza o broju igračica koje će putovati u Španjolsku, kako bi definirao popis.

Moguće je da će voditi svih 18 igračica koje su bile na završnim pripremama, ali možda će morati dvije rukometašice ostaviti u Hrvatskoj, ako će čelništvo HRS-a odlučiti da će u Španjolsku otići ekspedicija od njih 16.

Hrvatska će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti utakmicom protiv reprezentacije Brazila koja je na rasporedu u četvrtak, 2. prosinca, u Ciutat de Castellu, s početkom u 18 sati. Dva dana poslije će igrati protiv Paragvaja (18 sati), a 6. prosinca protiv Japana (20.30 sati).

Najbolje tri reprezentacije će nastaviti natjecanje u drugoj fazi, u kojoj će biti spojene sa skupinom u kojoj će igrati Španjolska, Austrija, Argentina i Kina. Dvije najbolje reprezentacije iz druge faze će izboriti plasman u četvrtfinale.