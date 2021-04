Drugi put nakon Eura su se okupile, prvi put i zaigrale. I opet - oduševile!

Hrvatske su rukometašice, treća sila Europe, u prvoj utakmici Croatia kupa u Poreču pobijedile još uvijek aktualne svjetske prvakinje Nizozemke 24-23.

Zbog korona virusa, koji ga je prilično iscrpio i još se bori s njim, nije bilo izbornika Nenada Šoštarića pa je djevojke s klupe vodila Snježana Petika. A Ivana Kapitanović, nominalno prva golmanica i kapetanica, na klupi je bila - trenerica golmana!?

Gubila je Hrvatska u prvom poluvremenu 10-7 pa okrenula na 13-10, vodila i s pet golova prednosti u drugom dijelu, pred kraj čak i 24-20.

No, ne bi bilo tako slatko bez drame pa je 45 sekundi prije kraja Nizozemska zabila za 24-23. Imala je Hrvatska sedmerac da potvrdi pobjedu, ali ni to nije iskoristila pa je Nizozemska imala pet sekundi i napad za izjednačenje, no ostalo je 24-23 i pobjeda u prvoj utakmici "kraljica šoka" nakon spektakularnog Eura.

Briljirala je Tea Pijević s 13 obrana, a napadački su ekipu predvodile Ćamila Mičijević sa sedam i Dora Krsnik s pet golova.

U petak Hrvatska igra protiv Brazila, također od 20 sati, uz prijenos na RTL 2.