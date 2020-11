Krama opet trpa! Zabio je za osiguranje europskog proljeća

<p>Nogometaši <strong>Hoffenheima</strong> osigurali su "europske proljeće" nakon što su u susretu 4. kola L skupine Europske lige na gostovanju pobijedili Slovan Liberec sa 2-0 i tako upisali četvrtu pobjedu.</p><p>Pobjedu njemačkom sastavu donijeli su Baumgartner golom u 77. minuti, te naš <strong>Andrej Kramarić </strong>koji je u 89. minuti realizirao kazneni udarac.</p><p>Bio je drugi Kramarićev pogodak u posljednja dva susreta otkako se vratio na teren nakon što se oporavio od koronavirusa.</p><p>U drugom susretu ove skupine Crvena zvezda je na gostovanju pobijedila Gent sa 2-0 golovima Petrovića (1) i Milunovića (58). Hoffenheim ima 12 bodova, Crvena zvezda devet, Slovan tri, a Gent je bez bodova.</p><p>U skupini H Lille i Milan su odigrali 1-1, nakon što su Francuzi u prošlom kolu slavili na San Siru sa 3-0. Lider Serie A poveo je u 46. minuti golom u Castilleja, a izjednačio je Bamba u 65. minuti. Domagoj Bradarić nije igrao za Lille, dok je Ante Rebić za goste igrao do 61. minute.</p><p>U drugom susretu Sparta je pobijedila Celtic sa 4-1 nakon čega je škotski velikan ostao bez izgleda za prolaz. Za praški sastav zabili su Hancko (26), Juliš (38, 80) i Plavšić (90+4), dok je pogodak za goste postigao Edouard (15). Na ljestvici vodi Lille s osam bodova, Milan ima sedam, Sparta šest, a Celtic bod.</p><p>U skupina G Zorja je priredila iznenađenje porazivši u Ateni AEK sa 3-0 nakon što su Grci u prvom susretu slavili sa 4-1. Golove za goste postigli su Gromov (61), Kabaev (75) i Jurčhenko (86-11m). AEK je od 49. minute igrao bez isključenog Šakova. Marko Livaja je igrao cijeli susret za AEK, dok Lovro Cvek nije nastupio za goste zbog ozljede.</p><p>U drugom susretu Braga i Leicester City su odigrali 3-3. Portugalci su vodili 1-0, 2-1 i 3-2, no Leicester se tri puta vraćao. Golove za Bragu zabili su Al Musrati (4), Paulinho (24) i Fransergio (90), a za goste Barnes (9), Thomas (78) i Vardy (90+5). Na ljestvici vodi Leicester City sa 10 bodova, Braga ima sedam, a AEK i Zorja po tri boda.</p><p>U skupini J Royal Antwerp, kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko, je na gostovanju pobijedio LASK sa 2-0, uzvrativši Austrijancima za domaći poraz 0-1. Golove za goste zabili su Refaelov (52) i Gerkens (83). Za LASK je do 73. minute igrao Petar Filipović.</p><p>U drugom susretu večeras se sastaju Tottenham i Ludogorec. Na ljestvci vodi Royal Antwerp s devet bodova, dok Tottenham i LASK imaju po šest bodova. Ludogorec je na nuli.</p><p> </p>