Kramarić: Hvala Rijeko! Moj si ponos i čast, pamtim te dane...

Velika mi je cast i ponos biti izabran najboljim igracem desetljeca, veliko HVALA klubu, Rijeci i posebno navijacima na potpori i ljubavi za predivne igracke dane ! 🙏🏻🙌🏻🤍💙 2010-2020 @nk_rijeka

A post shared by Andrej Kramaric (@andrejkramaric) on May 13, 2020 at 4:58am PDT