Kramarić: Koliko ljubavi u mojoj Rijeci! Zdrav sam, jedva čekam opet zaigrati u hrvatskom dresu

Svi su ustali, grmjelo je do Cresa. Aplauzi, ovacije, skandiranje... Andrej Kramarić - purger, a riječki ljubimac. Rijekin igrač desetljeća! Napokon zdrav i pun želje za novim kolosalanim partijama, za Hrvatsku

<p>Virus i pandemiju na Rujevici se u nedjelju psovalo iz još jednog razloga više. Da kapacitet zbog mjera socijalne distance nije sveden na trećinu <strong>Andrej Kramarić</strong> dobio bi ovacije punog riječkog stadiona, a ne cca. 3.000 ljudi.</p><p>Premda je i ovako, kad je Krama 'u civilu' istrčao na travnjak bilo - za naježiti se. Svi su ustali, grmjelo je do Cresa. Aplauzi, ovacije, skandiranje... Purger, a riječki ljubimac. Rijekin igrač desetljeća!</p><p>Dobio je uokvireni dres u kojem je tresao mreže, zaslužio vrhunski transfer u Leicester pa od tamo u Hoffenheim za koji je u zadnjoj utakmici zabio četiri gola.</p><p>- Čekam u tunelu da me službeni spiker najavi, a feeling... Ista ona nervoza, isto ono uzbuđenje kao kad sam istrčavao u Rijekinom dresu. Hvala još jednom, bezbroj puta hvala navijačima, svim Riječanima koji su bili uz mene dok sam igrao u Rijeci i za Rijeku - pričao je Krama za klupsku TV.</p><p>- Bilo je predivno opet osjetiti tu ljubav ljudi koja me gurala prema naprijed. Emociju je teško, nemoguće opisati. Hvala, Rijeko!</p><p>Na pitanje o zdravlju lansirao je široki osmijeh i palac gore:</p><p>- Dobro je. Sad je stvarno dobro. Sezona u Njemačkoj je gotova, slijedi odmor pa priprema za novu Bundesligu i, naravno, za Vatrene. Jedva čekam opet istrčati i u dresu hrvatske nogometne reprezentacije! - rekao nam je ljubimac Rijeke i cijele nogometne Hrvatske, srebrni sa Svjetskog prvenstva, svjetska klasa: Andrej Kramarić.</p>