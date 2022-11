Kramarić objavio fotografiju nakon maestralne partije: Sa suprugom i sinom ispred križa

Otkako je stigao u reprezentaciju, oblak sumnje nadvio se nad njim. Uvijek kritiziran i osporavan. Nakon utakmice s Marokom, neki su zazivali da ga Zlatko Dalić čak ostavi i na klupi. No, opet je začepio usta svim kritičarima i pokazao kakva je klasa.

Izbornik Dalić stavio ga je na desno krilo, Livaju u napad i bio je to pun pogodak. Andrej Kramarić totalno se oslobodio i s dva gola Kanadi (4-1) dao do znanja kakav je majstor. Gol bolji od drugog, maestralni lažnjaci i golovi lijevom nogom. I to slabijom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bila je to njegova možda i najbolja utakmica za reprezentaciju. Fifa ga je proglasila igračem utakmice, a emotivni Krama je pobjedu posvetio sinu i supruzi Miji. Na Instagramu je objavio fotografiju sa svojom obitelji na kojoj poziraju ispred križa. Uz emotikon srca i molitve.

Foto: Instagram

- Prvih pet minuta težak početak, ali pokazali smo ono što Hrvatska uvijek pokazuje, fokus, psihičku snagu i dominantno smo pobijedili. Ne treba se previše veseliti, zadnja utakmica odlučuje. Nadam se da ćemo biti u stanju kao danas i prolasku skupine. Golovi? Posebna večer za mene i momčad, ne daju se dva gola na SP-u svaki dan. Hvala svima na podršci. San snova - rekao je oduševljeni Kramarić za HTV nakon pobjede.

