Kramarić prvi Hrvat sa stotinu golova u povijesti Bundeslige! I tek sedmi stranac u 'klubu 100'

Pamtim prvi, bilo je to u Bremenu protiv Werdera. Ali, kad bih morao izabrati najdraži ili najdraže, bilo je to u Dortmundu, kad smo pobijedili 4-0, a ja sam zabio sva četiri gola. Ne samo zbog golova već jer je to bila utakmica za Europsku ligu.

Rekao nam je to Andrej Kramarić (31) prije dva tjedna, kada je zabio svoj stoti gol u 'ligama petice'.

Ove je subote ušao i u 'klub 100' Bundeslige. Hoffenheim je svladao Union Berlin 4-2 i osigurao ostanak u ligi, a Krama je zabio dva, što su mu bili 99. i 100. u njemačkoj ligi.

- Ovdje imam status Boga i ako baš ne dođe neka ogromna ponuda, nemam razloga otići jer ne znam gdje bih još imao ovakav status - dodao je tada Krama.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Ove je sezone utrpao 12 komada, dvostruko više nego prošle. A otkad je počeo zabijati u Bundesligi, 2016. godine, samo je Robert Lewandowski zabio više.

U povijesti Bundeslige tek je 55. igrač sa stotinu golova, prvi Hrvat i sedmi stranac (Lewandowski 312, Pizarro 197, Elber 133, Ibišević 127, Ailton i Chapuisat po 106), te treći igrač Hoffenheima, uz Ibiševića i Kuranyija.

Najbolji strijelci u povijesti Bundeslige

Gledajući zbirno 'lige petice', Krama je sa 102 gola (dva je zabio u engleskoj Premier ligi) pretekao Mandžukića i ispred su ostali još jedino Josip Skoblar sa 155 i Davor Šuker sa 129. I gledajući hrvatske strijelce u jednoj od pet najjačih liga poredak je isti: Skoblar 125 u Francuskoj, Šuker 114 u Španjolskoj, Kramarić 100 u Njemačkoj.

Foto: PAUL CHILDS

I ono što je najvažnije: Krama će na završnicu Lige nacija, u lov na trofej s "vatrenima", doći u sjajnoj formi. U posljednja dva mjeseca u devet je utakmica zabio sedam golova. I spreman je, u tandemu s Perišićem, srušiti Nizozemce!

Najčitaniji članci