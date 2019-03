Kramarić: Rebić ima veliku glavu, zato nam je i zabio gol...

Zlatko Dalić naglasio je da Hrvatska nema napadača stila Brune Petkovića. Jedina špica je Andrej Kramarić, ali i on u Hoffenheimu često igra u veznoj liniji. No Krama je u vrhunskoj formi i jedan je od glavnih aduta za početak kvalifikacija.

- Zadovoljan sam svojom statistikom, ali volio bih da i klupski stojimo bolje. Zaslužili smo puno više, ali treba više izazvati sreću - rekao je Krama za Novu TV.

Prošli vikend izgubili su od Eintrachta, a jedan je gol zabio Ante Rebić. Slučajno, jer lopta upućena iz slobodnog udarca pogodila ga je u glavu i prevarila golmana.

- Ima veliku glavu pa ga je lopta pogodila. Ziher je gađao to, haha! Imaju super sezonu, čestitam mu, gaze u Europskoj ligi, ali neću reći da su bolji od nas jer nisu.

Svjestan je da su očekivanja od njega velika.

- Golovi daju samopouzdanje i tjeraju da više radim. Više se i očekuje od mene, veća je doza tereta na meni.

S devet utakmica u kojima je bio strijelac u nizu došao je uz bok Cristianu Ronaldu i Messiju, koji su jedini to uspjeli u ligama petice.

- Što se tiče tog podatka, stvarno moram reći da sam ponosan. Jednostavno se dogodilo. Naći se u istoj rečenici ili uz bok Messiju i Ronaldu, to mi stvarno nešto posebno znači. Nevjerojatan period kojeg nikad neću zaboraviti. Daj Bože da se ponovi, ali mislim da smo svi svjesni da će se to teško ponoviti. Mislim da je jedino Messi to dvaput ponovio.

Na ljeto bi moglo biti ponuda...

- Stvarno sam proveo tri predivne godine u Hoffenheimu. Ako budu još ih deset, neću se žaliti, ali znate kakav je put u nogometu. Nikad ne znaš gdje će se nastaviti.

A kvalifikacije?

- Moram reći da neće to biti toliko jednostavno kako izgleda na papiru. Pogotovo ako će se svih pet momčadi braniti svih 90 minuta. Mogli bismo se naći u problemu, ali zato kažem da moramo biti fokusirani i iskoristiti svaku šansu jer teško će se ponavljati ono što se događalo u Rusiji.

Krama se nalazi u sjajnoj formi, a ako ovako nastavi, Hrvatska u kvalifikacijama ne bi trebala imati većih problema. Pozicija špice u Hrvatskoj je prazna otkad se umirovio Mario Mandžukić i pod hitno nam je potreban netko tko će uskočiti u njegove kopačke, a čini se da bi Krama u budućnosti mogao cariniti tom pozicijom.