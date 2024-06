Kramarić se žalio na suh teren: 'Da se skupi nas 11 frendova na ulici, nije lako probiti Albaniju'

Andrej Kramarić prvi je, kao igrač utakmice Hrvatska - Albanija (2-2) i strijelac na 33. rođendan, dobio riječ na presici nakon utakmice u Hamburgu. Tek je treći igrač u povijesti Eura koji je zabio na svoj rođendan.

- Nije bilo jednostavno igrati prvo poluvrijeme protiv takvog bloka. Nije u nogometu jednostavno probiti zadnju liniju. Da se skupi mojih 11 frendova na ulici, nije ih lako probiti. Osim ako nemaš Lionela Messija u momčadi. Teren je bio suh i spor, to nam je onemogućavalo da kreiramo. U drugom poluvremenu bili smo dominantniji, agresivniji. Otvaralo se puno prostora. Zasluženo smo preokrenuli rezultat i vodili - rekao je Andrej i nastavio:

- To je nogomet. Nije prva utakmica takvog karaktera. Iz ovog razloga svi volimo nogomet. Neki put zabiješ u zadnjim sekundama, neki put ga primiš. Znali smo da moramo dati sve za tri boda, a na kraju smo uzeli jedan. Za pet dana igramo protiv Italije, top momčadi, maksimalno ćemo biti fokusirani na tu utakmicu.

Hrvatska je prošla put od ponora do vodstva i natrag u očaj.

- Najvažnije je vjerovati. Albanija je vjerovala. Nažalost, primili smo taj gol. Mi smo morali tih 10 minuta privesti mirno utakmicu kraju. Čak i zabiti treći gol jer ovdje je gol-razlika jako bitna - dodao je Kramarić.

Što napraviti protiv Italije? Igra nije bila dobra. Ponovno pad u završnici utakmice, neke stvari ne funkcioniraju.

- Ne bih se složio. To je nogomet. Odigrao sam puno utakmica u karijeri. Nije ni prvi ni zadnji put da se ovo događa. Znate što smo napravili u zadnjih pet-šest godina. Protiv nas svi dodatno grizu. Nogomet je nepredvidiv. Protiv Španjolske nisam to vidio toliko kritično. Ako ćemo po statistici gledati, imali smo više šansi protiv njih. Ponavljam, protiv Albanije nas je dodatno usporio suh teren pa vam je zato to sve tako sa strane izgledalo. Da nismo primili taj gol, na kontu bismo imali tri boda i sve bi sad drugačije bilo. Daj Bože da bude sreće protiv Italije. Da izguramo do kraja, da nas Bog nagradi.

Andrej je za kraj poručio:

- Hrvatska ne može lakim putem. Pokušat ćemo protiv Italije, energije neće nedostajati. Dat ćemo sve od sebe da uzmemo ta tri boda protiv Italije.